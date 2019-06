Končno konec sodne preiskave v zadevi Teš: na potezi zdaj tožilstvo

Kriminalisti so v tej zadevi konec leta 2010 začeli zbiranje obvestil, prve hišne preiskave so opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Že mesec dni pozneje je tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem na čelu z nekdanjim direktorjem Teš Urošem Rotnikom na okrožno sodišče v Celju.

Tam pa se je začelo zapletati. Za sklep o uvedbi preiskave je namreč sodišče potrebovalo 27 mesecev. In to kljub temu da je tožilstvo v letu 2016 kar dvakrat urgiralo in predlagalo pospešeno reševanje zadeve in kljub grožnji zastaranja kazenskega pregona za določena kazniva dejanja, izhaja iz poročila celjskega višjega sodišča, ki ga je sredi lanskega decembra pridobil portal Siol.