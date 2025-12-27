Končno konec teme in mraza, končno spet elektrika in topel dom

Po treh dneh končno spet elektrika in topel dom. Veseli so še posebej tisti prebivalci, ki so že popoldne pred božičem ostali brez elektrike. Če je bilo še včeraj čez dan na območju Haloz, v okolici Maribora in Ptuja več kot 2000 odjemalcev brez elektrike, je ekipam Elektra Maribor do sinoči uspelo povrniti napetost skoraj vsem odjemalcem, danes so odpravili še preostale napake na omrežju. Zaradi težkega snega, podrtih dreves in električnih drogov v minulih dneh sicer ni imelo elektrike več kot 4000 odjemalcev. Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor so bile na ves čas na terenu, delo pa je bilo izjemno zahtevno.

Končno konec teme in mraza. Po 50 urah električnega mrka v nekaterih naseljih so tudi v hiši Črnivčevih v Halozah zasvetile luči. Elektriko so dobili sinoči okoli 17.30. "Prišla sem s sprehoda in sem videla, da imamo elektriko. Z mamo sva se objeli in razjokali, mama je tudi zakurila," včerajšnje veselje opisuje Jožica Črnivec. In končno so zopet topli radiatorji, potem ko so v minulih dneh zaradi izpada elektrike in posledično ogrevanja v hiši imeli le 13 stopinj Celzija. "Zdaj je zelo vredu, ker si lahko končno slečem ta debeli pulover," pove Marica Grobenski iz Cirkulan. Vse te dni in tudi še danes so delavci Elektra Maribor neumorno posredovali na zahtevnem terenu in popravljali omrežje. Čez dan je bilo brez elektrike po besedah županje Antonije Žumbar na območju Cirkulan še okoli 15 gospodinjstev, tudi pri domačiji Vildinovih. "Od četrka od 11. ure. So hitri, jim nimam kaj očitati," pravi Darinka Vildin. V dolini je pod težo snega namreč klonila celotna linija. "To so že popravili, vsa čast. Nimaš kaj, je gneča in ne morejo," dodaja. Kmalu za tem so dobili elektriko. Vsi pa si seveda želijo, da se takšen mrk ne ponovi. Ena težava je čiščenje gozdov, ki ga bodo morali opraviti lastniki, druga pa tudi, kot pravijo, ponekod dotrajani električni drogovi. "Kar precej elektro-drogov je že dotrajanih in jih je nujno treba zamenjati. To je pa vsekakor na Elektru Maribor – da bodo te stvari tudi v teh hribih uredili. Sedaj ni bilo dolgo (takšne) zime, letos je pokazala svojo moč in moramo ukrepati, da se kaj takšnega ne bo ponovilo," je jasna županja. Vsi sogovorniki pa poudarjajo hvaležnost delavcem Elektra Maribor in gasilcem, ki so pomagali. "Še enkrat bi zahvalila delavcem Elektra, ker so se res trudili. Tako kot mi niso nič imeli od božiča, bili so premočeni, zato še enkrat: resnično hvala," še sklene Marica Grobenski.

Še posamezni izklopi zaradi vzdrževanja omrežja

Kakšne pa so zadnje informacije s terena? Še kje kdo od odjemalcev nima elektrike – kdaj jo bodo uporabniki dobili?