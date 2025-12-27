Naslovnica
Slovenija

Končno konec teme in mraza, končno spet elektrika in topel dom

Maribor / Cirkulane, 27. 12. 2025 20.22 pred 44 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Jana Ujčič 24UR
Sneg v Halozah

Brez elektrike so bili že od božičnega večera, zato so prebivalci Haloz ob vnovični vzpostavitvi distribucije še toliko bolj veseli. "Res je veselje," pravi Jožica Črnivec iz Cirkulan. Z njo se strinja tudi Marica Grobenski, ki pravi, da bodo zdaj lahko imeli prave praznike. Je Elektro Maribor torej le odpravil vse poškodbe v omrežju?

Po treh dneh končno spet elektrika in topel dom. Veseli so še posebej tisti prebivalci, ki so že popoldne pred božičem ostali brez elektrike. Če je bilo še včeraj čez dan na območju Haloz, v okolici Maribora in Ptuja več kot 2000 odjemalcev brez elektrike, je ekipam Elektra Maribor do sinoči uspelo povrniti napetost skoraj vsem odjemalcem, danes so odpravili še preostale napake na omrežju.

Zaradi težkega snega, podrtih dreves in električnih drogov v minulih dneh sicer ni imelo elektrike več kot 4000 odjemalcev. Vse razpoložljive ekipe Elektra Maribor so bile na ves čas na terenu, delo pa je bilo izjemno zahtevno.

Končno konec teme in mraza. Po 50 urah električnega mrka v nekaterih naseljih so tudi v hiši Črnivčevih v Halozah zasvetile luči. Elektriko so dobili sinoči okoli 17.30. "Prišla sem s sprehoda in sem videla, da imamo elektriko. Z mamo sva se objeli in razjokali, mama je tudi zakurila," včerajšnje veselje opisuje Jožica Črnivec.

In končno so zopet topli radiatorji, potem ko so v minulih dneh zaradi izpada elektrike in posledično ogrevanja v hiši imeli le 13 stopinj Celzija. "Zdaj je zelo vredu, ker si lahko končno slečem ta debeli pulover," pove Marica Grobenski iz Cirkulan.

Vse te dni in tudi še danes so delavci Elektra Maribor neumorno posredovali na zahtevnem terenu in popravljali omrežje. Čez dan je bilo brez elektrike po besedah županje Antonije Žumbar na območju Cirkulan še okoli 15 gospodinjstev, tudi pri domačiji Vildinovih. "Od četrka od 11. ure. So hitri, jim nimam kaj očitati," pravi Darinka Vildin. V dolini je pod težo snega namreč klonila celotna linija. "To so že popravili, vsa čast. Nimaš kaj, je gneča in ne morejo," dodaja. Kmalu za tem so dobili elektriko.

Vsi pa si seveda želijo, da se takšen mrk ne ponovi. Ena težava je čiščenje gozdov, ki ga bodo morali opraviti lastniki, druga pa tudi, kot pravijo, ponekod dotrajani električni drogovi. "Kar precej elektro-drogov je že dotrajanih in jih je nujno treba zamenjati. To je pa vsekakor na Elektru Maribor – da bodo te stvari tudi v teh hribih uredili. Sedaj ni bilo dolgo (takšne) zime, letos je pokazala svojo moč in moramo ukrepati, da se kaj takšnega ne bo ponovilo," je jasna županja.

Vsi sogovorniki pa poudarjajo hvaležnost delavcem Elektra Maribor in gasilcem, ki so pomagali. "Še enkrat bi zahvalila delavcem Elektra, ker so se res trudili. Tako kot mi niso nič imeli od božiča, bili so premočeni, zato še enkrat: resnično hvala," še sklene Marica Grobenski.

Še posamezni izklopi zaradi vzdrževanja omrežja

Kakšne pa so zadnje informacije s terena? Še kje kdo od odjemalcev nima elektrike – kdaj jo bodo uporabniki dobili?

Predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar pravi, da imajo ta hip bistveno boljše informacije kot sinoči. "Odpravili smo vse napake na omrežju," je zagotovila in se zahvalila sodelavcem. "To pomeni, da so vsi uporabniki oskrbljeni z električno energijo. Prihaja sicer še do posameznih izklopov zaradi vzdrževanja omrežja."

V teh dneh so sicer že večkrat dejali, da ni vse na njih, pred naslednjo snežno pošiljko pozivajo k ukrepanju tudi druge službe. Koga predvsem in zakaj? "Oskrba z električno energijo je naša odgovornost, a je sodelovanje lokalne skupnosti in tudi lastnikov gozdov zelo pomembno," je opozorila in še naprej zaprosila za sodelovanje. "V teh časih se najbolj zavedamo, kako pomembna je električna energija, zato bi tudi – ko mi pridobivamo posamezna soglasja, sklepamo služnostne pogodbe – vljudno prosili, da je pripravljenost bistveno večja, kot je na posameznih območjih."

Pa se lahko kaj podobnega to zimo še ponovi? Vogrinec Burgerjeva odgovarja, da v Elektru Maribor skrbijo za kondicijo distribucijskega omrežja, tudi v zadnjih treh letih so povečali vlaganja za skoraj trikrat in da bodo s tem tempom tudi nadaljevali. "Tako da bo tudi v prihodnje manj takšnih situacij in tudi manj izpadov. Pomembno je vlaganje v distribucijsko omrežje ter tudi sodelovanje vseh deležnikov," še pravi.

elektrika Elektro Maribor poškodbe omrežje Haloze

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
27. 12. 2025 21.06
Hvala, Robi.
Odgovori
+1
1 0
Asdfghjk
27. 12. 2025 20.56
V času žleda smo bili pri nas slabe 3 tedne brez elektrike pa smo preživeli. Nevem kaj te jokajo po par dneh brez elektrike. Ljudje smo razvajeni in se ne znajdemo da bi nam bilo okej tudi brez elektrike.
Odgovori
+0
1 1
omega _v6
27. 12. 2025 21.02
In ,če si bil ti v času žleda je normalno,da so vsi drugi enako v temi zato ker se ne vzdržuje omrežja zato,ker se denar od omrežnin pokrade!? Res si čudak ,če je tebi krava crknila naj pocrkajo vse krave v državi??
Odgovori
+0
1 1
Tomvojo
27. 12. 2025 20.46
Kakšne napake pa se lahko pojavijo na omrežju? Edino podre se lahko če ni vzdrževano, kar se je tudi zgodilo. Denar za obnovo so pretopil v plače pa je šlo vse v maloro.
Odgovori
+3
3 0
