Končno neboleče odstranjevanje dlak – nezaželene dlake, izginite!

Preveč metod za odstranjevanje dlak

Moški in ženske z leti preizkusijo dolgotrajne in pogosto boleče metode odstranjevanja dlak. Britje in vosek sta najcenejši in najpogostejši metodi, ki sta danes na voljo tudi na policah lokalnih trgovin.

Britje – z birtnjem pravzaprav samo drgneš površino in odstraniš samo tiste dlačice, ki so na površini. Včasih je uporaba britvic lahko nevarna, dlačice pa postanejo močnejše in debelejše.