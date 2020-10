Končno poročilo o letalski nesreči pri Ajdovščini razkriva več nepravilnosti

Že pri vstopu je bilo prvo odstopanje od prijavljenega načrta poleta, saj je pot odstopala. Ko je kontrolor vprašal za razlog za odstopanje, je 73-letni pilot sporočil, da se je izogibal območju zaledenitve. Nekaj minut pozneje, ob 10.51, je pilot oddal klic v sili, kontrolor pa je skušal večkrat stopiti v kontakt s pilotom, a je bil neuspešen, in takoj je sprožil postopek iskanja in reševanja.

14. julija 2016 ob 10.16 so pilot in trije potniki vzleteli z letališča v Benetkah, cilj pa je bilo letališče v Leipzigu. Pilot je uredil najavo leta po predpisih, tako je bilo zapisano, da bo let potekal po pravilih instrumentalnega letenja. Načrt poleta je bil posredovan tudi Kontroli letenja zračnega prometa Slovenije (KZPS), slovenski kontrolor pa je letalo prevzel ob 10.45.

FOTO: Služba za preiskovanje letalskih pomorskih in železniških nesreč in incidentov

Na dan nesreče je bilo vreme nestanovitno, na poti od Benetk do Slovenije je bilo nekaj nizke oblačnosti, nad jugozahodno Slovenijo pa so nastajali konvektivni oblaki, da je bila vidljivost zaradi padavin in oblakov močno zmanjšana in da je bila temperatura pod lediščem nad približno 2700 metri višine, a se ob močnejših padavinah ta meja zniža. Pojavljale so se plohe, pred nesrečo tudi posamezne nevihte, zaradi konvektivnih oblakov pa so bili ugodni pogoji za nastanek zmernih do močnih vertikalnih gibanj, zmerne do močne turbulence in zmernih do močnih zaledenitev.

Zaradi neviht in dviganja zraka na območju je tako prevladovalo slabo vreme, vidljivost je bila praktično nična, močna vertikalna gibanja pa so povzročala zmerne do močne turbulence in zmerne do močne zaledenitve na višinah med 8500 do 20.000 čevljev (2600–6100 metrov).

Na območju leta je služba za letenje na območju ljubljanskega (slovenskega) zračnega prostora izdala opozorilo za nastanek neviht v jugovzhodnem delu tega. To je bilo izdano 53 minut pred poletom iz Benetk. Kot pišejo v poročilu, je bilo najmočnejše konvektivno dogajanje na severnem Primorskem med deveto in deseto uro po lokalnem času, nato se je ta zmanjševala. Pojavljale so se predvsem padavine v obliki ploh.

"Meteorološke razmere (pojav zaledenitev) v času dogodka niso bile primerne za let z v nesreči udeleženim letalom. O zaledenitvi pozneje poroča tudi potniško letalo, ki je dobilo dovoljenje za spuščanje na 9000 čevljev in je bilo namenjeno na letališče Brnik."

Pri tem se je letalo spuščalo s precej konstantno hitrostjo 8000 čevljev na minuto (2440 metrov na minuto, normalna hitrost spuščanja bi bila nekje med 500 do 1000 čevljev na minuto), na višini 5500 čevljev (prib. 1680 metrov) pa so na kontroli izgubili radarski stik z letalom.

"Preveriti vaš nivo leta, meni kaže indikacijo nivoja leta na 135 (13500 čevljev)," reče kontrolor, pilot pa odgovori, "ok, malo se bomo spustili, a imamo težave z zaledenitvijo, tako da če bi bilo možno, bi ostali na tem nivoju še nekaj časa." Kontrolor tudi to odobri, čez štiri minute pa opazi, da letalo zavija iz smeri in vpraša za namene. "Izogibamo se velikemu nevihtnemu oblaku, vračam se na smer 034." (Posnetek je imel statične motnje zaradi bližine nevihtnega oblaka). Ob 10.52 je prišlo zadnje sporočilo pilota: "Mayday, mayday" – mednarodni klic v sili.

Preiskava in najdene razbitine so bile tako eden od indikatorjev, kaj se je dogajalo na usodnem letu. Trup letala so našli v ozkem radiju od pet do sedem metrov od trka. Sledovi trka kažejo, da je letalo v tla udarilo skoraj pod kotom 90 stopinj. A horizontalnega stabilizatorja letala na tem mestu ni bilo, to je verjetno odpadlo oziroma "popustilo" pred trkom. Tega so po iskalni akciji našli približno en kilometer jugozahodno od mesta trka letala, dva meseca pozneje še en manjši del istega stabilizatorja.

"V primeru, da je pilot poskušal premakniti višinsko krmilo in je bilo to zamrznjeno, je pilot najverjetneje nekajkrat na silo poskusil premakniti krmilo, in ko je krmilo prišlo v zračni tok, je zaradi neuravnoteženosti zaradi nabranega ledu prišlo do pojava "flutterja" pod največjo dovoljeno hitrostjo, kjer je "flutter" verjetnejši. Če je pilot poskušal v zavoju premakniti tudi smerno krmilo (ki je bilo zamrznjeno), je prišlo do porušitve strukture v smislu odpadanja zgornjega dela višinskega krmila, ki se je horizontalno (strižno) odtrgal od konstrukcije. Ta del letala ni bil nikoli najden in je najverjetneje odpadel na začetku razpadanja konstrukcije."

Razlog za flater ni jasen, saj naj letalo ne bi preseglo maksimalne dovoljene hitrosti. To je pomembno, saj se flater pogosto pojavlja, ko letalo preseže maksimalno dovoljeno hitrost in aerodinamične sile začnejo izvajati močne sile na površino letala, prihaja do odcepitve vetrnega toka in posledično dimaničnih upogibanj trupa in posameznih delov letala – najpogosteje vertikalnega stabilizatorja. Tako preiskovalci domnevajo, da bi bil lahko omenjeni pojav posledica akumulacije ledu na horizontalnem stabilizatorju, delu višinskega krmila, ki je pred vrtiščem krmila, smernem stabilizatorju in na delu smernega krmila, ki je pred njegovim vrtiščem. "Obstaja tudi velika verjetnost, da pilot zaradi navedenega ni mogel premikati višinskega krmila." Glavni sum za to, da je to najverjetnejši razlog, je ravno natančen metalurški pregled materiala, ki je nakazal takšne vrste poškodb.

"Analiza je pokazala, da so porušitve posledica nekaj izmeničnih upogibnih obremenitev, pri katerih so napetosti presegale napetost tečenja (mejo plastičnosti) materiala. V bližini prelomov so bile pločevine deformirane v več smereh. Nikjer v območju lomov ni bilo najdenih korozijskih poškodb ali drugih mehanskih poškodb, ki bi lahko predstavljala inicialna mesta za nastanek utrujenostnih razpok ali pa zmanjšala nosilnost tako konstrukcijskih elementov kot tudi konstrukcije horizontalnega stabilizatorja kot celote. Iz analize preiskave stabilizatorja sklepamo, da se je horizontalni stabilizator porušil v nekaj zaporednih ciklih izmeničnega upogibanja (v več smeri), kar se imenuje nizkociklično utrujanje (ang: low cycle fatigue). Izmenično upogibanje horizontalnega stabilizatorja je verjetno nastalo pri dinamičnem aeroelastičnem pojavu, ki ga imenujemo flater."

Letalo je bilo, kot piše poročilo, v območju močne zaledenitve približno deset minut, v tem času bi se lahko na izpostavljenih delih nabralo do šest milimetrov ledu, če pa te pridejo v stik še s podhlajenimi kapljicami v oblaku, pa še več."Študije o nesrečah majhnih letal splošnega letalstva povezanih z zaledenitvami so pokazale, da imajo v mnogih primerih celo najbolj izkušeni piloti na voljo manj kot 5 do 8 minut časa, da se izognejo škodljivim vplivom zaledenitev, preden pride do izgube kontrole nad letalom in posledično do nesreče," pišejo preiskovalci.

Zaledenitve so posebno problematične za letala, ki nimajo sistema za letenje v takšnih razmerah. Piper PA-32R-301T, s katerim so letele štiri osebe, tega sistema ni imel in tako ne bi smel leteli v takšnih razmerah. Pilot je to tudi vedel in se tem nevarnim razmeram poskušal izogniti, a se je tudi spopadal z zelo zahtevnimi razmerami za letenje, sploh s piperjem.