Končno poročilo o odvzetih vzorcih potrdilo prisotnost bakterij, uporaba vode prepovedana

Občina Ig je prejela končno poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) o odvzetih vzorcih na vodovodnem sistemu Golo-Zapotok. Meritve so bile opravljene 6. julija letos.

Rezultati terenskih meritev so pokazali, da je bil v šestih vzorcih pitne vode zaznan vonj po naftnih derivatih. Pri fizikalno-kemijskih preizkušanjih niso zasledili prisotnosti benzena, mineralnih olj oziroma naftnih derivatov. Gre za zelo hlapne spojine (tudi če so v vodi slabo topne), ki lahko že v zelo majhni koncentraciji povzročijo organoleptično onesnaženje velike količine vode. Istočasno so fizikalno-kemijska preizkušanja (po filtraciji in kloriranju) pokazala povečano motnost pitne vode (1,3 NTU) na odjemnem mestu Zapotok 14. NLZOH, ki je bil izvajalec vzorčenja in laboratorijskih preizkušanj, ocenjuje, da pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Golo-Zapotok zaradi neustreznega vonja ni bila skladna z zahtevami pravilnika o pitni vodi.

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da štirje odvzeti vzorci pitne vode niso ustrezali zahtevam pravilnika o pitni vodi zaradi potrjene prisotnosti indikatorskih bakterij Clostridium perfringens. V vzorcu pitne vode iz zajetja Šumnik (pred pripravo) je bila potrjena prisotnost fekalnih bakterij. Glede na rezultate opravljenih mikrobioloških preskušanj NLZOH ocenjuje, da pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Golo-Zapotok ni bila skladna z zahtevami pravilnika o pitni vodi, zato predstavlja tveganje za zdravje uporabnikov.

Ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok ostaja v veljavi do preklica, občina pa bo nadaljevala razdeljevanje pitne vode v plastenkah. Lokacije in čas razdeljevanja najdete na spletni strani občine.