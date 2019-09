''Končno sem odkrila rešitev za moje kratke trepalnice!''

Za trepalnice velja nenapisano pravilo, da daljše kot so, boljše je, saj odprejo pogled in poskrbijo za zapeljive oči. Prav zaradi slednjega je v porastu tudi uporaba umetnih trepalnic in podaljševanje ter vihanje trepalnic v salonu.

Lux-Factor Eyelash

V kolikor pa niste pristašinja izumetničenega videza, je bolje poseči po 100 % naravnem serumu za rast trepalnic. Trenutno je na našem tržišču najbolj priljubljenserum Lux-Factor Eyelash,ki ga je testiralo nekaj uporabnic in tokrat vam razkrivamo njihovo izkušnjo ter rezultate. Ivona Pavić

Lux-Factor Eyelash

»Lux-Factor serum za rast trepalnicsem uporabljala približno mesec dni. Nanašala sem ga na koren trepalnic in tudi na začetek obrvi, saj sem si želela, da bi bile gostejše. Na uporabo sem se hitro navadila. Ker je aplikacija izjemno enostavna, je serum brez težav postal del moje večerne in jutranje rutine, včasih pa sem ga nanesla tudi čez dan. Spremembe sem začela opažati že po prvem tednu uporabe, ko sem se namazala s svojo najljubšo maskaro in so bile trepalnice vidno daljše kot po navadi. Začela se je kazati tudi razlika na obrveh. Skozi tedne testiranja je postajala razlika še bolj opazna, jaz pa vse bolj zadovoljna. Ob koncu testiranja so moje trepalnice daljše, bolj 'ubogljive' in z več volumna, kar se najbolj opazi ob nanosu maskare. Serum me je zelo prijetno presenetil, saj sem vse do zdaj dvomila v delovanje takšnih produktov. Ker sem imela pred testiranjem kratke in ravne trepalnice, sem nad serumom in njegovim rezultatom več kot navdušena in ga toplo priporočam vsem dekletom, ki sanjajo o daljših trepalnicah.«

Lux-Factor Eyelash

Pred in po 30 dneh uporabe seruma Lux-Factor Eyelash. Poslušajte še izjavo udeleženke 30-dnevnega testiranja:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaja Jeromel

Lux-Factor Eyelash

»Že po prvem tednu sem opazila odlične rezultate. Vsak teden sem komaj čakala, da fotografiram svoje trepalnice in jih primerjam s fotografijo pred testiranjem. Po 4 tednih testiranja pa sem nad svojimi trepalnicami noro navdušena. Že 4-krat v zadnjem tednu sem doživela, da so me ljudje spraševali če sem šla na 'refill' trepalnic in ali imam umetne trepalnice. Že nenamazane izgledajo dolge in tako nisem več obsedena s tem, da bi jih vsak dan mazala z maskaro. Vedno sem bila tista, ki je imela kratke trepalnice, na njih sem nanašala po 5 maskar hkrati, da so nekako pač izgledale. Zjutraj sem imela s trepalnicami najmanj 10 do 20 minut dela, da sem jih ukrivila, nanesla ne malo število slojev maskare, da je rezultat bil kakšen pač je bil. Zdaj maskare niti ne potrebujem, da trepalnice izgledajo dolge. V primeru, da nanašam maskaro, pa mi to vzame mogoče minutko ali še manj in rezultat je neprimerno lepši. Moje trepalnice so neprimerno daljše kot pred testiranjem, opažam tudi, da so se zgostile in tako je volumen večji.«

Lux-Factor Eyelash

Pred in po testiranju seruma za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash. Poslušajte še izjavo udeleženke 30-dnevnega testiranja:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mojca Bahun

Lux-Factor Eyelash

»Mesec dni sem uporabljala Serum za rast trepalnic Lux-Factor. Po naravi sem zelo skeptična, tako da nisem bila prepričana ali mi bodo trepalnice res zrasle 'čez noč'. Vendar se je moja skeptičnost pogreznila, ko sem po dobrih 10 dneh uporabe začudeno ugotovila, da serum res deluje. Dobro, niso daljše za en centimeter, a videl se je napredek. S tedna v tedna so bili rezultati vse bolj vidni. Dolžina je bila tista, ki me je prepričala. Ženski adut so med drugi tudi trepalnice, zato bi rekla da je serum primeren za vse ženske, ki bi imele rade zapeljiv pogled. Cenovno je zelo dostopen in bistveno boljši kot umetne trepalnice.«

Lux-Factor Eyelash

Pred in po 30-dnevnem testiranju seruma Lux-Factor Eyelash.

Lux-Factor Eyelash