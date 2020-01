Končno sodni epilog v aferi Hypo? Tožilec predlaga skupno kar 38 let zapora

Po več kot 150 narokih naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo eno najdaljših sojenj pri nas, sojenje v zadevi Hypo. Tožilec štirim nekdanjim vodilnim bančnikom očita, da so banko oškodovali za več milijonov evrov, zato zanje skupaj predlaga kar 38 let zapora, od nekaj manj kot devet do skoraj 12 let. Kako bo odločil sodnik Škerbec?

Afera Hypo se je začela v Avstriji, se razširila na Hrvaško in nato pljusknila tudi k nam. Policija je tako že poleti 2010 potrdila, da vodi predkazenski postopek, vse skupaj pa je nove dimenzije dobilo v začetku leta 2011, ko so avstrijski lastniki slovenske podružnice v odmevni akciji s svojimi varnostniki v le nekaj urah zamenjali takratno upravo banke. Kako bo odločil sodnik Škerbec, ki ga je obramba večkrat skušala izločiti, postopek pa so zaznamovali tudi številni drugi zapleti, naj bi bilo znano v ponedeljek okoli 12. ure. Od takrat je šlo za nekdanje vodilne samo še navzdol, kriminalisti so njih ali njihove pomočnike v okviru hišnih preiskav namreč obiskali leta 2011, 2012 in spet 2013. Dve leti kasneje, maja 2015, je bila v vložena tudi obtožnica. Stanislav Pintar, tožilec v zadevi Hypo je leta 2013 dejal: "Zadeva se je končala s končno premoženjsko koristjo 22 milijonov, ki je bila potem razdeljena." Četverica obtoženih: Božidar Špan, Andrej Potočnik, Anton Romih in Andrej Oblak. FOTO: POP TV Še istega leta novembra se je začelo še sojenje. In se takoj tudi zapletlo, vsaj za obtožene. Padla gradbena baronica Hilda Tovšak je v zameno za milejšo kazen, leto in pol pogojno, krivdo namreč priznala. "Mislim, da bo njena izpoved, ko bo na sodišču zaslišana kot priča, pomembna," je bil takrat prepričan tožilec. Kljub temu je četverica - Božidar Špan, Andrej Potočnik, Anton Romih in Andrej Oblak - vztrajala pri svojem: nedolžni smo. Oblakov odvetnik Benjamin Peternelj je konec leta 2015 po enem izmed narokov dejal: "Krivde ne priznava za očitana kazniva dejanja, kar se tiče izločanja dokazov, podajanja dokazov, smo zato zagovorniki." Po več kot 150 narokih naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo eno najdaljših sojenj pri nas, sojenje v zadevi Hypo. FOTO: POP TV Od tu naprej je bil proces poln zapletov in težav. Najprej je obrambi uspelo izločiti del dokazov, nato pa se je moralo zaradi premora sojenje celo ponovno začeti. Vseskozi so ga pomembno zaznamovala tudi zdravniška opravičila obtoženih, še več, Špan je bil zaradi operacije začasno celo izločen iz postopka. Romihov odvetnikDejan Markovićje temu ugovarjal, češ da je sodnik s to izločitvijo kršil pravico do obrambe vsem ostalim obtoženim. Kar še ni bilo vse, maja lani je potekel maksimalni rok za zavarovanje premoženja, zato lahko obtoženi z njim spet prosto razpolagajo. Kljub vsemu naštetemu bo jutri sodnik Srečko Škerbec, ki so ga večkrat neuspešno poskušali izločiti, postopek le zaključil z izrekom. Seveda pa to še ne bo konec, saj se bosta ena, druga ali pa celo obe strani zagotovo pritožili, zato vse skupaj lahko traja še leta.