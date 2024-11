Končuje se javna razgrnitev vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava RS (Gurs) je v začetku oktobra objavila poskusno izračunane posplošene vrednosti nepremičnin na podlagi novih modelov vrednotenja. Modeli in izračunane vrednosti odražajo stanje trga nepremičnin na 1. januar 2024, podatki o nepremičninah so vzeti iz katastra nepremičnin na dan 10. junij 2024.

Lastniki nepremičnin lahko v bazo poskusnega izračuna vpogledajo na spletnem portalu Prostor. Če ugotovijo, da so podatki o nepremičnini v katastru nepremičnin neustrezni, lahko sprožijo postopek njihovega urejanja. Če so podatki v katastru pravilni in ustrezajo dejanskemu stanju, pa lastniki kljub temu menijo, da je izračunana vrednost nepravilna, lahko podajo predlog spremembe modela vrednotenja prek obrazca.

Predloge sprememb vrednostnih con in vrednostnih ravni lastniki pošljejo na občino, v kateri je nepremičnina. Predloge sprememb novih modelov, vezane na vrednostne tabele, točkovnike, točkovne razrede in faktorje za izračun posplošene vrednosti, pa na geodetsko upravo.

Uveljavljanje posebnih okoliščin v skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin v postopku poskusnega izračuna ni možno. Ta možnost bo omogočena šele po sprejemu uredbe o določitvi modelov vrednotenja in vzpostavitve evidence vrednotenja, predvidoma aprila prihodnje leto, so oktobra sporočili z Gursa.