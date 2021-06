Končuje se najdaljši junijski vročinski val v zgodovini meritev

Za nami je vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala, ki nam je prinesel temperature do 36 stopinj Celzija – toliko so včeraj termometri pokazali v Črnomlju, na Letališču Cerklje ob Krki in v Lendavi. Tako huda vročina za junij sicer ni rekordna, je pa kljub temu zelo nenavadna, sploh ob dejstvu, da je bila letošnja meteorološka pomlad pri nas najhladnejša v zadnjih 34 letih in da tako mokrega maja ni bilo že vse od sredine minulega stoletja.

Prvi letošnji vročinski val si bomo še bolj kot po temperaturah zapomnili po njegovi vztrajnosti. V Ljubljani bo tako današnja sreda že 14. zaporedni dan s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, kar se v prvem mesecu meteorološkega poletja ni zgodilo še nikoli v zgodovini meritev. Kot lahko razberemo iz spletne strani Arsa, je do letos najdaljši vročinski val v juniju trajal 10 dni, in sicer leta 2003. Na drugem mestu je z osmimi dnevi vročinski val, ki smo ga beležili ob koncu junija pred dvema letoma, med bolj vroče junije v zgodovini meteoroloških meritev pa se uvršča tudi junij 2013, ko je prvi vročinski val trajal sedem dni. Zanimivo je, da med letoma 1969 in 1990 junija ni bilo niti enega vročinskega vala.

V zadnjih dneh in tednih je za staro celino značilen zelo ustaljen vremenski vzorec. Medtem ko nad naše kraje in tudi nad vzhodno Evropo doteka zelo vroč afriški zrak, ki se širi še daleč proti severu celine, celo v območje polarnega kroga, je zahodna Evropa pod vplivom občutno hladnejšega severnoatlantskega zraka. Meja med obema zračnima masama, med katerima je okoli 15 stopinj Celzija, se že dalj časa nahaja nad srednjeevropskimi državami, kjer je posledično na voljo ogromno energije za razvoj zelo močnih neviht. Ravno stik vroče afriške in občutno hladnejše severnoatlantske zračne mase je bil v preteklem tednu glavni vzrok, da se je na jugu Češke razvil uničujoč tornado , velik temperaturni kontrast med vzhodom in zahodom celine pa je odgovoren tudi za včerajšnje močne nevihte, ki so se razbesnele na jugovzhodu Francije in v Nemčiji.

Letošnji junij je prinesel številne vremenske rekorde

Letošnji prehod iz meteorološke pomladi v poletje je bil pri nas izrazit kot le malokdaj do zdaj. Če je bil maj zelo hladen, siv in rekordno moker, pa je junij marsikje rekordno sončen, rekordno suh in tretji najtoplejši do zdaj. Temperaturna razlika med majem in junijem znaša okoli deset stopinj Celzija, kar je zelo nenavadno, saj je junij v povprečju toplejši od maja le za dobre tri stopinje Celzija. Razliko desetih stopinj Celzija običajno beležimo med zimskim januarjem in pomladnim aprilom.

Padavine so bile v tem mesecu izrazito lokalnega značaja in razporejene zelo naključno. Na vseh glavnih meteoroloških postajah v Sloveniji je dežja močno primanjkovalo, marsikje je padla manj kot petina običajnih junijskih padavin. Zaradi visokih temperatur in velikega števila sončnih ur je bilo izhlapevanje iz tal in rastlin izrazito. V večjem delu države je tako v zadnjih tridesetih dneh izhlapelo okoli 150 litrov vode na kvadratni meter, kar je izsušilo nizko vegetacijo in zgornje plasti tal.

Prihaja sprememba vremena

Danes se bo najbolj vroč zrak umaknil iznad naših krajev, a kljub temu bodo današnje temperature v večjem delu Slovenije še vedno presegale 30 stopinj Celzija. Po sončnem dopoldnevu se bo popoldne predvsem v severni Sloveniji razvila kopasta oblačnost. Proti večeru bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč.