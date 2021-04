Končuje se najhladnejši april po letu 1997, kaj pa nam prinaša maj?

Končuje se osrednji pomladni mesec, ki ga je letos najbolj zaznamovalo neobičajno dolgo obdobje hladnega vremena. Na državni ravni so bili zadnji štirje tedni za približno stopinjo in pol hladnejši od dolgoletnega povprečja, kar je največji negativni odklon v aprilu po letu 1997. Zelo zanimiv je tudi podatek, da je letošnji osrednji pomladni mesec prvi po letu 2003, ki je hladnejši od povprečja, kar pomeni, da smo pred tem kar 17 let zapored imeli pretopel april. V zadnjih dneh se je vendarle občutneje ogrelo in od aprila se poslavljamo z nadpovprečno visokimi temperaturami, podobno se bo začel tudi maj.

Zelo topel jug, občutno hladnejši zahod in sever celine

Temperaturno je stara celina v teh dneh razdeljena na dva dela. Južni del Evrope in Sredozemlje je preplavil zelo topel zrak. Na jugu Balkanskega in Apeninskega polotoka bodo popoldanske temperature v prihodnjih dneh prvič letos presegle 30 stopinj Celzija. Povsem drugače je v krajih severno in zahodno od Alp, ki so še pod vplivom hladnega polarnega zraka. Najbolj zimsko je v Skandinaviji, kjer se pojavljajo manjše snežne padavine, temperature pa marsikje ves dan vztrajajo pod ničlo. Snežne plohe v teh dneh nastajajo tudi na Britanskem otočju in v baltskih državah.

Ker meja med obema zračnima masama poteka ravno v bližini naših krajev, je vreme tudi pri nas zelo spremenljivo. Nad nami piha močan jugozahodni veter, ki nam iznad največje puščave na svetu Sahare prinaša tudi nekaj puščavskega peska.