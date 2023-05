Končuje se obdobje znižanega DDV na energente

Danes se izteče obdobje znižanega DDV na energente. Uveljavitev znižane stopnje davka na omenjene energente je prinesla lani avgusta sprejeta novela Zakona o DDV, nižja obdavčitev pa velja od 1. septembra lani. Ukrep je bil sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene, so v torek spomnili na ministrstvu za finance.

Kot so dodali, vlada ukrepa ne namerava podaljšati. To pomeni, da bodo računi za elektriko in plin od junijskega računa naprej višji za približno 11 odstotkov. Do konca leta sicer ostaja v veljavi regulacija maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter cen elektrike za mala in srednje velika podjetja. Cena do konca leta ostaja regulirana tudi za javne zavode.

Po izračunih ministrstva je povprečni gospodinjski odjemalec na letni ravni s temi ukrepi prihranil od 110 do 334 evrov pri dobavi električne energije in od 90 do 675 evrov pri dobavi zemeljskega plina.

Čeprav so razmere, ki so narekovale pomoč v obliki znižanja DDV za energente, spremenjene, pa vlada še naprej spremlja dogajanje na trgu energentov in temu primerno prilagaja svoje ukrepe, še pravijo na ministrstvu.