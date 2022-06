Končuje se zbiranje denarja za pomoč triletnemu Urbanu

Zaključuje se posebna, dobrodelna igra na srečo, s katero fundacija Koraki za Urbana in društvo Palčica Pomagalčica zbirata denar za razvoj zdravila za skoraj triletnega fantka, ki zaradi genske okvare ne more hoditi in govoriti. Urbanove srečke stanejo pet evrov, na voljo so še do četrtka. Malemu dečku lahko prinesejo neprecenljive prve korake in besede, dobitnikom pa različne nagrade - od jadranja in športne opreme do hotelskih nastanitev in celo 10.000 evrov. Zbiranje sredstev z SMS sporočili in nakazili pa se bo nadaljevalo tudi po žrebanju. Razvoj genske terapije v Avstraliji namreč stane kar dva milijona evrov, starši pa so doslej zbrali približno polovico te vsote. Septembra bodo za Urbana organizirali tudi dobrodelni koncert.