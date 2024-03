Konec arom v vejpih in elektronskih cigaretah, ukinjajo se kadilnice

Poslanci so z 77 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Za predlog so glasovale vse poslanske skupine. Predlog prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah, razen tobaka. Ukinja tudi kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih. Za kršitelje so predvidene tudi visoke kazni. Tiste, ki bodo kljub temu prodajali prepovedane elektronske cigarete, bo lahko doletela kazen v višini 50 tisoč evrov.