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Slovenija

Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji?

Ljubljana, 06. 08. 2026 19.36 pred 3 dnevi 2 min branja 60

Avtor:
Barbara Bašić
Luka Dončić

Zdaj je dokončno jasno, kdaj bodo Luka Dončić in Jezerniki obiskali Ljubljano. Po informacijah ameriškega ESPN-ja bo tako imenovani mini tabor Lakersov na sporedu od 20. do 24. avgusta. V Ljubljani bodo Luka in njegovi Jezerniki imeli neke vrste teambuilding, kjer naj bi malo trenirali, malo igrali golf, ob tem pa si tudi ogledali našo prestolnico ter tako okrepili vzdušje v ekipi. Pa bosta Ljubljana in Slovenija znali izkoristiti takšen obisk?

Luka Dončić in Jezerniki bodo v prestolnico prišli 20. avgusta in tu ostali štiri dni. Čeprav je obisk intimne narave in v čisti organizaciji samega Dončića, si slovenski turizem od obiska obeta veliko.

"Takšni zvezdniki, kot so LA Lakersi in Luka Dončić, bodo žaromete še bolj usmerili na našo prestolnico in državo," je prepričana Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.

Enako tudi Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije. "To je res odlična priložnost, da spoznajo Slovenijo, nekateri so tudi že sami v izjavah za nekatere ameriške medije izpostavili, da Slovenije pa res še ne poznajo, da se veselijo, da jo bodo spoznali."

Pa bomo znali to priložnost izkoristiti in Slovenijo predstaviti ne le košarkarskim navdušencem, ampak tudi širšemu mednarodnemu občinstvu? Turizem Ljubljana je ob novici na Instagramu Luko že izzval, da naj se udeležijo njihovih aktivnosti.

"Rekli smo jim, da seveda za dobro košarkarsko igro morajo biti ustvarjalni in lahko svojo ustvarjalnost še dodatno izpilijo na naših kreativnih delavnicah, potem pa se je nekako usul plaz še drugih destinacij, ki pa so poudarjale svoje prednosti, svoje posebnosti, ki jih imajo, in prav tako povabili Lakerse, da jih obiščejo," je povedala Gradišarjeva.

Mogoče bo Dončić svoje soigralce popeljal tudi po starih mestnih ulicah. No, kar pa je zagotovo, je to, da se zaradi višine nihče od njih ne bo mogel skriti.

Kaj vse bo pokazal Jezernikom, zaenkrat ostaja še skrivnost, lahko pa ugibamo po odgovorih, ki jih je v kratkem videu posnel za Slovensko turistično organizacijo, saj je Luka ambasador slovenskega turizma že šesto leto. V posnetku pove, da ima rad kremšnito in raje izbere morje kot hribe.

Preberi še Kaj bodo v Sloveniji počeli Dončić in Lakersi?

Ker Dončić rad igra golf, bodo med štiridnevnim obiskom Slovenije mogoče našli čas, da košarkarske žoge zamenjajo za tiste za golf. V času samega obiska na STO pričakujejo, da bodo že sami igralci, mediji in tuji novinarji objavljali zgodbe o Sloveniji. Sami pa bodo s svojimi objavami krepili zanimanje za Slovenijo.

"Tako na eni strani z zgodbami na našem portalu Slovenijainfo, z dodatnimi objavami na družbenih omrežjih tako organskimi kot tudi potem plačanimi promocijskimi aktivnostmi," je dodala Gojkoškova.

Tako kot ostaja skrivnost program samega obiska, je skrivnost tudi to, v katerem izmed hotelov bodo Lakersi skupaj z Dončićem prespali.

lakers luka dončić obisk
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KOMENTARJI60

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
07. 08. 2026 19.08
Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji? Zoki? +10%?
Odgovori
0 0
smučar.si
07. 08. 2026 15.34
Za bruhat,prišli naj bi brez pompa,oddelali svoje kar imajo v planu in šli nazaj,tko se pa že več kot en mesec prej dela reklama po medijih,folk napihujejo ,da komaj čakaj,na koncu bo pa itak tko,kot se ve,vse bo strogo varovano,zaprto za javnost,ker bi bil kolaps
Odgovori
+1
1 0
Justice4all
07. 08. 2026 13.28
Definitivno Jaro v kranjski Gori....pa še ostale gostilne...
Odgovori
+1
1 0
patogen
07. 08. 2026 19.09
Vsaj v Ljubljani bo Zoki imel od pojedenega 10%.
Odgovori
0 0
Zvedavi_norec
07. 08. 2026 12.35
Iz zanesljivih virov vem, da bodo v Mokricah
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 08. 2026 11.33
Fant bo kmalu zabluzil!
Odgovori
+0
1 1
okioki
07. 08. 2026 11.28
Morda tufi gostišče Jezeršek..
Odgovori
+1
1 0
aple2014
07. 08. 2026 11.22
Za vse ima čas za družino se pa ni našel!!
Odgovori
+5
5 0
JAZsemTI
07. 08. 2026 11.06
Mogoče pa pridejo deco ahtat…
Odgovori
+2
3 1
barjan?ek1
07. 08. 2026 09.43
Ana Marija Goltes
Odgovori
+0
2 2
Malo_sutra
07. 08. 2026 09.35
samo mene noce denar
Odgovori
-2
0 2
Vakalunga
07. 08. 2026 09.27
Najbolj si manejo roke odvetniki in Goltesova ) Vsi imajo v vidu kako Donkija odret za 50 milijonov pobrat provizijo in ostale dajatve..??? Morda pa bo Dončić za vedno zapustil Slovenijo..
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
07. 08. 2026 09.17
Lepa zgodba za otroke in odrasle otroke. Žalostno pa, da starejši deci sledijo Lukatu in podobnim, kot so deklice tekale in kričale za Beatli!
Odgovori
+1
3 2
armenius
07. 08. 2026 09.11
pretiravate s tem fantom in lakersi-ni to ravno senzacija
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1812060
07. 08. 2026 09.01
Komentarji spodaj... ta država bi zgorela od foušije in ljubosumja na način 'naj sosedu krava crkne'... . Prejšnji teden je tudi Pogačar pripeljal v Komendo kar nekaj dobrih tujih kolesarjev, ker jim je želel pokazati svoj domači kraj in Slovenijo in kaj je s tem narobe? Če bi k vam prišel kdo na obisk ali bi ga tudi imeli zaprtega v dnevni sobi? Res, dajte no, Luka ima rad Slovenijo in želi soigralce pripeljat, da jim pokaže, kje je odrastel. Glede na to, da bodo tu samo nekaj dni, da bi prevozili Slovenijo po dolgem in počez, je pa tako ali tako nemogoče, sploh ob današnjem prometu. Zato, Luka, dobrodošel, hvala za lepo potezo, da bodo tvoji soigralci videli, iz kako lepe države izhajaš.
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+1
3 2
wsharky
07. 08. 2026 08.49
najbolj si manejo roke raznorazne čevapčičarnice
Odgovori
+2
4 2
daiči
07. 08. 2026 08.33
Sam vi vzdigujte ta sport u nebo. Navadni ludje nimamo cajta te bogatase spremlat kako se igrackajo, mamo bl pomembne stvari za pocet. Recimo hodt na šiht pa davke plačvat, d drzava sploh laufa. Puste te sportnike u svojmu peskovniku.
Odgovori
+3
6 3
Divji petelin
07. 08. 2026 08.21
Glejte, pridejo in odidejo, imamo tudi zeta, pa nismo nič naredili. Ker ne igra za Slo je vseeno. Sicer pa ZDA niso ne vem kaj za Slo; v današnjem času bi imeli veliko več, če bi častili lastnika UAE Team, gospodarsko in turistično menim. Takšne obiske bi bilo potrebno izkoristiti na več vidikih. Da pa igrajo golf, pa ni nekaj prestižnega, lahko bi jim pokazal najstarejšo trto na svetu v Mariboru in Postojnsko jamo; to bi si vsaj zapomnili, golf je za njih...vendar zabava gre naprej....
Odgovori
+1
3 2
2mt8
07. 08. 2026 08.13
...? Janković!
Odgovori
-1
2 3
a res1
07. 08. 2026 08.01
Kaj ima poslovilno?
Odgovori
-2
2 4
Minifa
07. 08. 2026 08.00
Spet na INDEX. HR preberemo, da Ana Marija vlaga novo tožbo zoper Dončiča in zahteva od njega 50 milijonov evrov, 40 zase in 10 za otroke polega tega pa bi mu dovolila otroke imeti samo en dan v tednu..)) seveda bo ta cirkus izvedla na Slovenskem sodišču.. Očitno ima veliko skrb za otroke, pardon predvsem zase..očitno je LISICA pokazala pravi obraz.
Odgovori
+5
9 4
ZOV SVO
07. 08. 2026 08.10
Index je Sorošev medij, ne rabiš verjeti vse kar ti servirajo
Odgovori
+4
5 1
myke
07. 08. 2026 08.18
Poglej malo novice po svetu, vsi poročajo o tem. Ženska je ženska.
Odgovori
+0
2 2
daiči
07. 08. 2026 08.35
Pa kva je nemu dat 50mio ce jh u 2 leth 250 zaslus al kok že.
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-4
1 5
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