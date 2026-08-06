Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji?

Luka Dončić in Jezerniki bodo v prestolnico prišli 20. avgusta in tu ostali štiri dni. Čeprav je obisk intimne narave in v čisti organizaciji samega Dončića, si slovenski turizem od obiska obeta veliko.

"Takšni zvezdniki, kot so LA Lakersi in Luka Dončić, bodo žaromete še bolj usmerili na našo prestolnico in državo," je prepričana Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.

Enako tudi Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije. "To je res odlična priložnost, da spoznajo Slovenijo, nekateri so tudi že sami v izjavah za nekatere ameriške medije izpostavili, da Slovenije pa res še ne poznajo, da se veselijo, da jo bodo spoznali."

Pa bomo znali to priložnost izkoristiti in Slovenijo predstaviti ne le košarkarskim navdušencem, ampak tudi širšemu mednarodnemu občinstvu? Turizem Ljubljana je ob novici na Instagramu Luko že izzval, da naj se udeležijo njihovih aktivnosti.

"Rekli smo jim, da seveda za dobro košarkarsko igro morajo biti ustvarjalni in lahko svojo ustvarjalnost še dodatno izpilijo na naših kreativnih delavnicah, potem pa se je nekako usul plaz še drugih destinacij, ki pa so poudarjale svoje prednosti, svoje posebnosti, ki jih imajo, in prav tako povabili Lakerse, da jih obiščejo," je povedala Gradišarjeva.

Mogoče bo Dončić svoje soigralce popeljal tudi po starih mestnih ulicah. No, kar pa je zagotovo, je to, da se zaradi višine nihče od njih ne bo mogel skriti.

Kaj vse bo pokazal Jezernikom, zaenkrat ostaja še skrivnost, lahko pa ugibamo po odgovorih, ki jih je v kratkem videu posnel za Slovensko turistično organizacijo, saj je Luka ambasador slovenskega turizma že šesto leto. V posnetku pove, da ima rad kremšnito in raje izbere morje kot hribe.