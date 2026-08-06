Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Konec avgusta normalizacija prometa na glavni ljubljanski železniški postaji

Ljubljana, 06. 08. 2026 13.55 pred 4 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Železniška postaja Ljubljana

S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenjske proge.

Delno se je režim za potnike na največji železniški postaji v državi normaliziral že konec julija, ko je bil popolnoma ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti.

S ponedeljkom, 31. avgusta, pa se bodo po napovedih Slovenskih železnic (SŽ) vsi potniški vlaki, tudi tisti iz smeri Dolenjske, vrnili na osrednje perone glavne ljubljanske železniške postaje.

"Gre za pomemben mejnik pri prenovi železniške postaje Ljubljana," so v sporočilu za javnost zapisali v SŽ. Potniki bodo tako znova dostopali do vseh vlakov z osrednjega dela postaje, kar bo prispevalo k enostavnejšemu in hitrejšemu dostopu do peronov ter prijetnejši potovalni izkušnji.

A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti. Tako bo to nedeljo znova zaprt osrednji del ljubljanske postaje. Na relaciji Ljubljana–Kranj in obratno bo za vse povezave organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusni prevoz bo organiziran tudi za del povezav na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno.

Del vlakov na progi proti Zasavju, Štajerski in Posavju bo medtem med 7. uro in 17.20 vozil do oz. z začasnih peronov na križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice. Za nekatere vlake na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in obratno pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlak
Vlak
FOTO: Shutterstock

Za potnike v tranzitu, ki potujejo prek postaje Ljubljana in potovanje nadaljujejo v smeri Jesenic oz. Divače in obratno, bo takoj po izstopu iz vlaka na začasnih peronih ob Masarykovi cesti organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta bo na relaciji Ljubljana Zalog–Borovnica po prilagojenem voznem redu organiziran tudi za mednarodna vlaka do oz. z Reke.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

Zaradi obsežnih vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi bo nato med 10. in 22. avgustom za ves železniški promet zaprta kamniška proga. Za vse vlake na tej progi bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Zaradi povezave tirne infrastrukture z novimi peroni na osrednji ljubljanski železniški postaji pa bo med 10. in 30. avgustom za ves železniški promet zaprt del dolenjske proge. Tako bo 10. in 11. avgusta za ves promet zaprta proga na relaciji Ljubljana–Škofljica. Od 12. do 30. avgusta pa bo za ves promet zaprta proga na relaciji Ljubljana–Ljubljana Rakovnik. V obeh primerih bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Začasni peroni ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice bodo sicer ukinjeni že 10. avgusta, a zaradi zapore dolenjske proge bodo vlaki iz smeri Dolenjske do oz. z osrednjih peronov ljubljanske železniške postaje vozili šele konec meseca.

železniška postaja Ljubljana Slovenske železnice nadomestni prevoz prenova
24ur.com Konec tedna popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice
24ur.com Popolno zaprtje ljubljanske železniške postaje
24ur.com Zaradi del zapora osrednjega dela ljubljanske železniške postaje
24ur.com Konec tedna zapora na štajerski avtocesti, zaprt tudi podvoz na Dunajski
24ur.com Konec tedna zaprta Dunajska cesta mimo Gospodarskega razstavišča
24ur.com Za nekaj dni bodo zaprli Dunajsko cesto v Ljubljani
24ur.com Prihod prvega vlaka za zaključek prve faze nadgradnje železniške postaje
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pinokio
06. 08. 2026 14.35
Ko bodo zaključili dela, bo potekalo vse normalno. Tudi hiša kdor jo gradi, ni zgrajena v enem tednu in tudi sosedje niso veseli ko spremlja gradnjo en kup ropota. Je pa potem bolj umirjeno vse.
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
06. 08. 2026 14.03
Proga že, kaj pa cesta? Ta še dolgo ne bo normalno prevozna. Trg osvobodilne fronte, Dunajska, Vilharjeva. Vse zaprto.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897