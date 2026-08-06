Konec avgusta normalizacija prometa na glavni ljubljanski železniški postaji

Delno se je režim za potnike na največji železniški postaji v državi normaliziral že konec julija, ko je bil popolnoma ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti.

S ponedeljkom, 31. avgusta, pa se bodo po napovedih Slovenskih železnic (SŽ) vsi potniški vlaki, tudi tisti iz smeri Dolenjske, vrnili na osrednje perone glavne ljubljanske železniške postaje.

"Gre za pomemben mejnik pri prenovi železniške postaje Ljubljana," so v sporočilu za javnost zapisali v SŽ. Potniki bodo tako znova dostopali do vseh vlakov z osrednjega dela postaje, kar bo prispevalo k enostavnejšemu in hitrejšemu dostopu do peronov ter prijetnejši potovalni izkušnji.

A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti. Tako bo to nedeljo znova zaprt osrednji del ljubljanske postaje. Na relaciji Ljubljana–Kranj in obratno bo za vse povezave organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusni prevoz bo organiziran tudi za del povezav na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno.

Del vlakov na progi proti Zasavju, Štajerski in Posavju bo medtem med 7. uro in 17.20 vozil do oz. z začasnih peronov na križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice. Za nekatere vlake na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog in obratno pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.