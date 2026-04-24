Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Bolniški stalež: bomo morali za vsako virozo ali migreno osebno v ambulanto?

Ljubljana, 24. 04. 2026 19.32 pred 44 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Bolniška odsotnost

Zavod za zdravstveno zavarovanje zaostruje pogoje za izplačevanje bolniškega nadomestila. Med novostmi, ki jih predlaga, je tudi obvezni osebni pregled pri zdravniku najpozneje četrti dan od nastopa bolniškega staleža. S tem naj bi zmanjšali delež bolniških odsotnosti, ki je v Sloveniji zelo visok. Pri novih pravilih bodo dovoljene tudi nekatere izjeme. K zdravniku ne bo treba osebno, če denimo obstaja velika verjetnost okužbe z nalezljivimi boleznimi ali če se pacient že zdravi v bolnišnici. Zdravniki so do novih pravil kritični. Naš odnos do pacientov temelji na zaupanju in ne na tem, da zadostimo administraciji, pravi pediatrinja Maša Babič.

Bolniški stalež boste lahko tudi zdaj odprli na daljavo, a če bo bolniška daljša, se boste četrti dan morali obvezno zglasiti v ambulanti, pravi novo pravilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

"Določen odstotek ljudi je gotovo staleže zlorabljalo, se pa sprašujem, na kakšen način bo osebni zdravnik pri tistih, ki to želijo zlorabljati, to ugotovil," se sprašuje družinski zdravnik v Zdravstvenem domu Kamnik Sašo Rebolj. Kot pravi, obstaja namreč cela vrsta bolezenskih stanj, ki so 'neugotovljiva'. "Glavobol, bolečine v križu, tudi drisko – to je zelo težko biti izvedenec v pravem pomenu besede."

Podobno razmišlja tudi pediatrinja Maša Babič iz Zdravstvenega doma Ljubljana-Center. "Temeljna stvar odnosa med starši in zdravnikom je zaupanje. Mi moramo zaupati staršu, da nam podaja prave podatke o zdravstvenem stanju otroka, in starši morajo zaupat nam, da bomo otroka pravilno zdravili. In to dejansko sproža vprašanja, ali bomo otroka gledali samo zaradi administrativne storitve," je jasna.

Mislim da je tukaj predvsem osnovni namen, ki ni nima nobene veze z ugotavljanjem delovne zmožnosti, ampak bolj na nek način toliko obremenit paciente, da jim bo prenaporno za kakšne stvari priti k zdravniku in morda nekdo računa, da iz tega naslova ne bo odprl staleža. Vse ostalo bo pa izključno obremenilo ambulante za prazen nič. družinski zdravnik Sašo Rebolj

Rebolj je tudi skeptičen glede tega, kakšne učinke bi ta ukrep sploh prinesel. "Koliko je nekdo v bolniški, je bolj stvar ne kulture, stanja v okolju, v delovnih organizacijah, kjer ti ljudje delajo."

Slovenija se po raziskavah sicer uvršča v sam vrh bolniških staležev v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Od konca maja, po potrditvi ministrstva, bi po predlogu ZZZS pregled moral opraviti tudi vsak, ki bo v treh mesecih več kot dvakrat na kratkem bolniškem staležu, krajšem od štirih dni.

"Mislim, da je to spet ukrep, ki se ga zaradi par 'ekscesnih' primerkov uvaja na celo populacijo. In sem vedno proti temu, da se 'namoči' vse ljudi zaradi parih primerov," pravi Rebolj.

Prav v zimskem in spomladanskem času so pogoste tudi kratkotrajne nege staršev, zaradi pogostih obolenj otrok, izpostavlja Babičeva. "Kaj se zgodi, če vzgojiteljica zavrne otroka pri prihodu v vrtec? Si tak starš zasluži nego ali ne? Kljub temu, da nisem jaz presodila in ta otrok nima varstva ter je po besedah vzgojiteljice bolan?"

Vračamo se v čas pred digitalizacijo, ko so pacienti več ur čakali v čakalnicah samo za to, da so zaključili bolniško, doda pediatrinja. Sistem izkoriščajo le redki pacienti, pravita sogovornika. "In take otroke naročamo tudi zelo zgodaj na pregled, zato da ujamemo tiste, ki bi želeli nego izkoriščati," navaja Babičeva. Da to na državno blaganjo ne bo imelo nobenega vpliva, pa dodaja Rebolj. "Državno blagajno oziroma blagajno ZZZS obremenjujejo staleži nad 30 dni, ki jih odobrava ZZZS oziroma imenovani zdravnik. In tam tako ali tako brez pregleda ne greš 'skozi', tam so vsi pregledani."

Še večji zaplet pa za starše, katerih otrok nima izbranega pediatra prinašajo bolniški režimi – kje in kako se lahko gibate. "Niti nadomestni zdravnik ne more poslati režima gibanja na primer po zVem. Kako bodo ti starši reševali zahteve njihovih delodajalcev in na kakšen način? Bomo to vse delali osebno, bomo imeli kolone pacientov pred vrati in podpisovali režime?" se sprašuje pediatrinja.

ZZZS nam sogovornika danes ni uspel zagotoviti, zato tudi nismo dobili odgovora, ali se boste morali v primeru, da vam denimo ginekolog svetuje daljšo bolniško, četrti dan fizično zglasiti pri zdravniku, ali bo zadostovalo le navodilo ginekologa.

ZZZS bolniški stalež pregled zdravnik bolniška odsotnost

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
24. 04. 2026 20.17
Foušija in žlehtnoba rojakov je super za politiko, bogate in nasploh višji sloj, ki ne dela. Med sabo se drekamo, oni pa veselo dodajajo omejitve, krčijo pravice in širijo pooblastila. Samo da ne bo en bedak izkoriščal sistema. Pa še tistega bi lahko bolj elegantno ujeli. Eh
Odgovori
0 0
HardKore
24. 04. 2026 20.08
ZRIHTAJTE DA BOMO IMELI OSEBNE ZDRAVNIKE!!
Odgovori
+3
3 0
LeviTUMOR
24. 04. 2026 20.02
Vse te razne Fatime, zorani, suljoti, emirji pac nebojo mogl skos po kafanah zabusavatk, kot so bili vajeni. Hud problem za njih.
Odgovori
-2
1 3
ajdanakolesu
24. 04. 2026 19.57
Jaz ze 3 leta nimam zdravnika .
Odgovori
+1
2 1
Slabnick
24. 04. 2026 19.56
Bolniške nekateri izkoriščajo to je jasno.
Odgovori
+8
8 0
Hugh_Mungus
24. 04. 2026 20.12
Nekateri, in zaradi teh nekaterih se bomo zdaj vsi drenjali po čakalnicah za prazen nič
Odgovori
0 0
kr en 123
24. 04. 2026 19.51
Lahko bi uvedli, da ti mama napiše opravičilo kot v šoli...
Odgovori
-4
1 5
Dr.Rugelj
24. 04. 2026 19.51
Vsaj 80 % teh pisarniških lenuhov na zdravstveni zavarovalnici naj pošljejo na teren ugotavljat ali se ljudje držijo predpisanega režima med bolniško odsotnostjo - ne pa da so v bolniški in veselo dopustujejo v tujini. In ne morejo kar tako na pamet in splošno določiti, da moraš četrti dan osebno k zdravniku - išias,hude bolečine v križu,..itd. - lahko pa na dom pride zdravnik a ne !!!!...Včasih si moral za bolniški stalež prvič iti k zdravniku, ki je potem odločal o nadaljnem zdravljenju - a sedaj pa to ne gre več ?....
Odgovori
+5
6 1
ajdanakolesu
24. 04. 2026 19.59
Vsi psihicno- mentalni bolniki imajo predpisano sprehode, druzenja, sprostitev...
Odgovori
+3
3 0
Vojko Kos
24. 04. 2026 19.46
Do korone je to bilo klasika. Zakaj ne?! Nekdo, ki je resno bolan, ne bo bezljal okrog, to počno "reveži s prehladi", ki rabijo proste dni za pohajkovanja.
Odgovori
+7
9 2
Hugh_Mungus
24. 04. 2026 20.14
Že mnogo pred korono smo se nehali drenjati po čakalnicah, tisto obdobje je bilo pa še malo bolj izrazito. Nekaterim se očitno kolca po drenjanju v čakalnicah
Odgovori
0 0
Endless
24. 04. 2026 19.41
Čakajte malo, naslednji teden gre še skozi a ne ?
Odgovori
+0
3 3
First Last
24. 04. 2026 19.38
Hahaha butale, vec bo delovnih nesrec k bo folk hodu bolan v sluzbo.. Folk kaj use pozirate zarad sovrastva k si en mal frej zrihta, pa samo delate cele dneve pa nic nimate,
Odgovori
-7
5 12
Lujzek Biber
24. 04. 2026 19.46
??????
Odgovori
+5
6 1
Svarog
24. 04. 2026 20.06
Ce si bolan gres k zdravniku in dobis bolnisko in zdravila.
Odgovori
+2
3 1
kores1
24. 04. 2026 20.14
Tako je.....
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
24. 04. 2026 20.15
Svarog, rad bi te vidu v hudih bolečinah, z močnim glavobolom ipd. Sej sta dohtarja v članku lepo razložila za pismene. Kdor bo želel izkoriščati, bo pa še vedno izkoriščal. Vstrajal bo, da ga v križu boli in bo še naprej doma in nihče mu ne bo mogel sokazat da ga v resnici ne boli.
Odgovori
0 0
bibaleze
