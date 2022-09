Konec brezplačne uporabe avtorskih del pri pouku?

Zgoraj omenjeni so zato podali pripombe in predloge za spremembe na področjih, za katera menijo, da so nujno potrebna. Kot pojasnjujejo, so učitelji po doslej veljavni zakonodaji lahko pri neposrednem pouku za namene ponazoritve pri poučevanju uporabljali objavljena avtorska dela, tudi vire s spleta. Učitelj je tako pri pouku v učilnici lahko pokazal posnetek, fotografijo, besedilo, objavljene na internetu, pri čemer šolam ni bilo potrebno plačati nadomestil, saj je bila takšna uporaba avtorskih del brezplačna, so ponazorili na Arnesu in dodali, da predlagana novela vpeljuje novo ureditev za pouk na daljavo in za uporabo avtorskih del za namene ponazoritve pri pouku predvideva plačilo. Hkrati pa spreminja tudi že prej obstoječo izjemo, kar pomeni, da po novem ne bo mogoče brezplačno uporabljati avtorskih del za ponazoritev niti pri neposrednem pouku. Šole bo nova ureditev obremenila s plačilom nadomestil in s tem posegla v njihova finančna sredstva, ki bi jih sicer lahko namenile za pomembne programe, opozarjajo.

Poudarjajo, da je v trenutnem predlogu izjema za poučevanje slabo urejena, saj se predlaga nadomestilo, omogoča izničenje izjeme v primeru licenc, preozko določa krog upravičencev izjeme in preozko določa obseg dovoljene uporabe. Zato predlagajo, da se veljavni ZASP, ki že ureja izjemo za prosto uporabo del pri neposrednem pouku, dopolni tako, da se ji doda izjema za poučevanje na daljavo in naj vključuje vse oblike rabe avtorskih del, vse osebje v izobraževalnih ustanovah, poučevanja v širšem smislu in v obsegu, ki ga opravičuje nekomercialni namen uporabe dela.