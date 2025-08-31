Svetli način
Slovenija

Konec brezplačnega parkiranja pod priljubljeno izletniško točko

Kranj, 31. 08. 2025 07.08 | Posodobljeno pred 1 uro

Urša Zupan
Dolgo se je napovedovalo, zdaj pa tudi uresničilo. Mestna občina Kranj je pod Svetim Joštom uredila sedem parkirišč, ki skupaj zagotavljajo 96 parkirnih mest. Parkiranje je dovoljeno izključno na teh parkirnih mestih, za katere bo od 1. septembra naprej treba plačati parkirnino. Ta znaša dva evra na dan oziroma 50 evrov za letni abonma.

Mestna občina Kranj s 1. septembrom uvaja enoten sistem plačljivega parkiranja na sedmih parkiriščih pod Joštom, ki skupaj zagotavljajo 96 parkirnih mest. Parkiranje je dovoljeno izključno na označenih parkirnih mestih znotraj parkirišč, parkiranje na in ob cesti pa je prepovedano.

Dnevna parkirnina znaša 2 evra za 24 ur parkiranja, obiskovalci pa si lahko pridobijo tudi letni abonma v višini 50 evrov. Plačilo 24-urnega parkiranja bo možno na parkomatih na vhodnem parkirišču številka 1 iz smeri Kranja ter digitalno prek aplikacije EasyPark. Letni abonma bo možno urediti prek aplikacije Easypark in na sedežu Komunale Kranj.

"Spremembe uvajamo zato, da bi zagotovili izboljšanje prometno-varnostnih razmer za vse udeležence v prometu ter boljšo pretočnost prometa. Z novim režimom bomo zagotovili urejeno parkiranje na namenskih površinah in varnejše odvijanje prometa na cesti Stražišče–Javornik–Čepulje. Pobrano parkirnino bomo namenili vzdrževanju parkirišč, del sredstev pa tudi za urejanje pohodnih poti pod Joštom," so sporočili z Mestne občine Kranj.

Iz Krajevne skupnosti Jošt so sporočili, da si že dlje časa prizadevajo za bolj urejeno parkiranje in so zelo veseli, da je občina poskrbela za urejena parkirišča. Podpirajo tudi uvedbo parkirnine, saj bo zbrani denar namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti. "Hkrati pa pozivamo vse obiskovalce Jošta, da res uporabljajo le urejena parkirišča in ne parkirajo ob cesti, na travnikih ter ob vstopih na gozdne poti," je povedal predsednik KS Jošt Jaka Kregar.

V teh dneh medobčinsko redarstvo opozarja voznike na pravilno uporabo parkirišč oziroma na nepravilno parkiranje ob cesti, MOK pa skrbi tudi za dodatne ukrepe, ki bodo preprečevali nepravilno parkiranje.

Razgled na vrhu.
Razgled na vrhu. FOTO: Urša Zupan

Mestna občina Kranj je sicer nedavno uredila tudi novo Pševsko cesto, ki v Stražišču ne vodi več mimo stanovanjskih hiš. Široka je šest metrov, urejeni so pločnik, odvodnjavanje, vodovod, javna razsvetljava. "Opozarjamo, da promet na stari Pševski cesti, ki vodi mimo hišnih številk 51, 56, 58 in 60, razen za stanovalce, ni več mogoč. Ta del ceste je postal slepa ulica in se konča pri hišni številki 60," so še sporočili.

