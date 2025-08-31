Konec brezplačnega parkiranja pod priljubljeno izletniško točko

Dolgo se je napovedovalo, zdaj pa tudi uresničilo. Mestna občina Kranj je pod Svetim Joštom uredila sedem parkirišč, ki skupaj zagotavljajo 96 parkirnih mest. Parkiranje je dovoljeno izključno na teh parkirnih mestih, za katere bo od 1. septembra naprej treba plačati parkirnino. Ta znaša dva evra na dan oziroma 50 evrov za letni abonma.

icon-expand FOTO: Urša Zupan

icon-expand FOTO: Mestna občina Kranj

icon-expand FOTO: Urša Zupan

icon-expand FOTO: Urša Zupan





"Spremembe uvajamo zato, da bi zagotovili izboljšanje prometno-varnostnih razmer za vse udeležence v prometu ter boljšo pretočnost prometa. Z novim režimom bomo zagotovili urejeno parkiranje na namenskih površinah in varnejše odvijanje prometa na cesti Stražišče–Javornik–Čepulje. Pobrano parkirnino bomo namenili vzdrževanju parkirišč, del sredstev pa tudi za urejanje pohodnih poti pod Joštom," so sporočili z Mestne občine Kranj. Iz Krajevne skupnosti Jošt so sporočili, da si že dlje časa prizadevajo za bolj urejeno parkiranje in so zelo veseli, da je občina poskrbela za urejena parkirišča. Podpirajo tudi uvedbo parkirnine, saj bo zbrani denar namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti. "Hkrati pa pozivamo vse obiskovalce Jošta, da res uporabljajo le urejena parkirišča in ne parkirajo ob cesti, na travnikih ter ob vstopih na gozdne poti," je povedal predsednik KS Jošt Jaka Kregar.

V teh dneh medobčinsko redarstvo opozarja voznike na pravilno uporabo parkirišč oziroma na nepravilno parkiranje ob cesti, MOK pa skrbi tudi za dodatne ukrepe, ki bodo preprečevali nepravilno parkiranje.

Razgled na vrhu. FOTO: Urša Zupan icon-expand

Mestna občina Kranj je sicer nedavno uredila tudi novo Pševsko cesto, ki v Stražišču ne vodi več mimo stanovanjskih hiš. Široka je šest metrov, urejeni so pločnik, odvodnjavanje, vodovod, javna razsvetljava. "Opozarjamo, da promet na stari Pševski cesti, ki vodi mimo hišnih številk 51, 56, 58 in 60, razen za stanovalce, ni več mogoč. Ta del ceste je postal slepa ulica in se konča pri hišni številki 60," so še sporočili.