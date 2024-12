Konec brezplačnih nedelj: ljubljanski mestni svet o parkiranju

Mestna občina Ljubljana v ožjem mestnem središču oz. v coni 1 parkirnine trenutno zaračunava od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro, v coni 2 pa od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. V želji po zmanjšanju števila motornih vozil v mestnem središču in spremembi potovalnih navad želijo zdaj parkirnine zaračunavati še ob sobotah oz. nedeljah.

Na občini pojasnjujejo, da bi s tem omogočili lažje parkiranje stanovalcev z dovolilnicami, ki imajo ob povratku od sobotah ali nedeljah težave z iskanjem prostih parkirnih mest. Dodali so, da se število prireditev in dogodkov v mestu iz leta v leto povečuje, z njimi pa tudi število obiskovalcev. S predlagano uvedbo plačila parkirnine ob sobotah in nedeljah jih želijo spodbuditi, da svoja vozila parkirajo na parkiriščih P+R ter se v center pripeljejo z mestnim avtobusom.

"Poleg tega je predlog plačila parkirnine v coni 1 tudi ob nedeljah in v coni 2 ob sobotah povezan z ukrepi zmanjšanja števila motornih vozil v ožjem mestnem središču in v njegovem neposrednem območju ter spremembo potovalnih navad in uvajanja bolj trajnostnih oblik potovanja (več kolesarjenja, več hoje, večja uporaba javnega potniškega prometa in kolektivnega prevoza ter prevoza po sistemu souporabe vozila)," so našteli.

Kot so še dodali, bi se Ljubljana s predlaganimi spremembami pridružila mestom, ki parkirnino na parkomatih že zaračunavajo ob sobotah in nedeljah. To so Koper, Piran, Ankaran, Bled, Kranjska gora, Maribor, Krško, Velenje.

Na račun dodatnega zaračunavanja parkirnine ob nedeljah v središču mesta in ob sobotah v coni 2 bi se po izračunih občine prihodek javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice povečal za nekaj manj kot 108.000 evrov na leto brez DDV.

Glede na gradivo za sejo mestnega sveta bi spremenjen način plačevanja uvedli še za štiri parkirišča, in sicer pri Živalskem vrtu ob Večni poti, pri pokopališču Vič ob Viški cesti, na Bokalcah med krožiščem in Domom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik ter pri Poti Roberta Blinca ob zapornici pri suhem zadrževalniku Brdnikova.

Občina želi ukiniti tudi možnost parkiranja na uro na parkirišču Slovenčeva v bližini Bratovševe ploščadi. Sprememba se za abonente obeta tudi ob Gosarjevi ulici, kjer bi namesto letne plačevali mesečno najemnino za parkirni prostor.