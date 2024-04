Konec črnih zalivk, a izdelava belih zahteva več časa in kadra

Evropski parlament je tudi uradno potrdil – s prihodnjim letom bosta prepovedana uporaba in izvoz črnih, amalgamskih zobnih zalivk. Doslej je bila njihova uporaba prepovedana zgolj pri otrocih do 15. leta, nosečnicah in doječih materah. Nova pravila predvidevajo postopno uvajanje prepovedi. Kot pravijo na zdravstvenem ministrstvu, bi v Sloveniji črne zalivke povsem opustili predvidoma do sredine leta 2026. Dražji material pomeni višje stroške za zdravstveno blagajno, in ker izdelava belih zalivk zahteva več časa, bi potrebovali tudi več kadra.