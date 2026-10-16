Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Odpravljena delna zapora na krožišču Belveder, ki je povzročala gnečo

Izola, 16. 10. 2026 19.30 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Prenova krožišča Žale

Na območju krožnega križišča Belveder na obalni glavni cesti pri Izoli odstranili semafor in vzpostavili dvosmerni promet. Zapora zaradi obnove krožišča je sicer na območju v zadnjih tednih povzročila veliko gnečo in dolge zastoje, kar je odmevalo tudi v politiki.

Izvajalci del bodo po pojasnilih direkcije po odpravi delne zapore nadaljevali izvedbo manjših zaključnih del zunaj območja državne ceste, ki ne bodo vplivala na potek prometa.

Gradnja krožišča nad Izolo
Gradnja krožišča nad Izolo
FOTO: POP TV

Dela na Belvederju, na enem najbolj obremenjenih odsekov ceste od Izole proti Strunjanu, v okviru katerih so temeljito posodobili in razširili prej montažno krožišče, naj bi bila končana pred 26. oktobrom, ko bi se direkciji izteklo dovoljenje za zaporo.

Novica je dobrodošla za lokalno prebivalstvo in obiskovalce slovenske obale, ki so se v zadnjih tednih soočali z veliko gnečo in dolgimi zastoji na območju, kar je močno poseglo tudi v vsakodnevne poti prebivalcev. Vse to je odmevalo v politiki, tako lokalni kot državni.

Obnova krožišča se je sicer sprva začela že junija, a je nato direkcija po prometnem kolapsu in pod pritiski lokalne skupnosti dela za čas poletne sezone zaustavila. Izvajalci so jih nadaljevali sredi septembra, a je to znova močno poslabšalo prometne razmere na obalni glavni cesti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zastoji belveder krožišče zapora

12-urni maraton oživljanja: kako pomagati?

Je nekdanji predsednik mariborskih Demokratov na SDH poslal ponarejene dokumente?

24ur.com Na primorski avtocesti povečan promet v obe smeri, nastajajo zastoji
24ur.com Korošci zaradi dolgotrajne prenove ceste počasi izgubljajo živce
24ur.com Po 16 urah na 'primorki' odstranili posledice nesreče
24ur.com Na enem najbolj obremenjenih odsekov znova sprostili promet
24ur.com Orkanski veter na Krškem mostu prevrnil avtodom, dve osebi poškodovani
24ur.com Na primorki trčilo sedem vozil
24ur.com Prekinjenih več cestnih povezav: poplave, udori, plazovi
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozjidar
16. 10. 2026 21.22
Super novica👍
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
zadovoljna
Portal
Tako je lepa Srbkinja videti v kopalkah
Frizura, ki ženskam po 50. letu odvzame leta z obraza in doda volumen
Frizura, ki ženskam po 50. letu odvzame leta z obraza in doda volumen
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Pri 30 letih umrla zaradi melanoma: kot najstnica je s prijateljicami tekmovala v zagorelosti
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Pri 34 letih je bil v najslabši formi svojega življenja: Challe Salle razkril, kaj ga je streznilo
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
okusno
Portal
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022