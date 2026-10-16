Odpravljena delna zapora na krožišču Belveder, ki je povzročala gnečo

Izvajalci del bodo po pojasnilih direkcije po odpravi delne zapore nadaljevali izvedbo manjših zaključnih del zunaj območja državne ceste, ki ne bodo vplivala na potek prometa.

Dela na Belvederju, na enem najbolj obremenjenih odsekov ceste od Izole proti Strunjanu, v okviru katerih so temeljito posodobili in razširili prej montažno krožišče, naj bi bila končana pred 26. oktobrom, ko bi se direkciji izteklo dovoljenje za zaporo.

Novica je dobrodošla za lokalno prebivalstvo in obiskovalce slovenske obale, ki so se v zadnjih tednih soočali z veliko gnečo in dolgimi zastoji na območju, kar je močno poseglo tudi v vsakodnevne poti prebivalcev. Vse to je odmevalo v politiki, tako lokalni kot državni.

Obnova krožišča se je sicer sprva začela že junija, a je nato direkcija po prometnem kolapsu in pod pritiski lokalne skupnosti dela za čas poletne sezone zaustavila. Izvajalci so jih nadaljevali sredi septembra, a je to znova močno poslabšalo prometne razmere na obalni glavni cesti.