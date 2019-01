Konec dovoljene uporabe pirotehnike 1. kategorije: globa od 400 do 1200 evrov

"Danes je 2. januar, kar pomeni, da se je izteklo obdobje, v katerem je bila dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavna značilnost je pok. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov in pod pogoji iz zakona tudi sankcija odvzema pirotehničnih izdelkov. Upoštevajte to!" opozarja Bojan Kos, predstavnik gorenjskih policistov, ki so včeraj na Jesenicah, denimo, zaradi objestne uporabe zasegli kar 48 kosov pirotehnike.

Uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije je bila sicer dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa je ves čas prepovedana. Ob tem policisti in zdravstveni delavci opozarjajo zlasti na nevarnost uporabe pirotehnike, če je ta narejena doma.

Nujni medicinski pomoči v univerzitetnih kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru sta na najdaljšo noč v letu nekajkrat nudili pomoč zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi.

Sicer pa je zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov v desetih primerih prišlo predvsem do poškodovanja zabojnikov za smeti in na objektih, so v torek sporočili s policije.

Kranjski policisti so na božič obravnavali prometno nesrečo, v kateri je osebni avtomobil povozil psa, ki je domnevno s skokom čez ograjo zaradi pokanja pirotehnike pobegnil z dvorišča. Pes je po trčenju z osebnim avtomobilom poginil.