Konec ene dobe, začetek nove: rojeva se nova mestna pivovarna Union

V četrtek zvečer je Celovška cesta za trenutek postala prizorišče zgodovinskega premika – dobesedno. Policija je zaustavila promet, mimo presenečenih mimoidočih pa sta zapeljala tovornjaka z ogromnima fermentacijskima posodama, ki sta simbolično zaznamovali konec ene dobe in začetek nove. Pivovarna Union, ki že 160 let piše svojo zgodbo skozi zgodovinske prelomnice in spreminjajoče se pivske navade, s tem odpira novo poglavje. Po selitvi proizvodnje v Laško se mnogi sprašujejo, kaj bo nastalo na znamenitem zemljišču v središču Ljubljane. Odgovor bo razveselil vse ljubitelje tekočega zlata. To namreč ni konec zgodbe, temveč njen preobrat - in mi smo bili priča trenutku, ko se je začela pisati prihodnost!