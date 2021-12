Konec ere nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

Državni zbor je zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg – ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper iz vrst SAB, podobno pa je vlada zapisala v avgusta izdani uredbi o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg – soglasno potrdil konec novembra.

Cilj je zmanjšati odvrženo embalažo in pozitivno vplivati na zdravje ljudi, ukrep pa so podprle vse poslanske skupine. V razpravah so opozarjale na škodljivost teh izdelkov za okolje in zdravje ljudi ter pozivale k nadomeščanju plastičnih izdelkov z alternativnimi proizvodi ter spodbujanju k recikliranju, ponovni uporabi in spreminjanju potrošniških navad.