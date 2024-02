Konec evidentiranja odmora na delovnem mestu? Ministrstvo bi zakon omililo

Zadnja novela je določila, da je treba evidence voditi za vse delavce, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu – pod pogojem, da ga opravljajo osebno in so vključeni v delovni proces delodajalca ali pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca. To pomeni, da je treba zdaj evidentirati tudi zaposlene na avtorskih in podjemnih pogodbah ter študente in dijake.

Zdaj na ministrstvu predlagajo črtanje določila, da je treba evidenco voditi tudi za osebe, "ki opravljajo delo na način, da pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca".

Kot so navedli, je namreč ta določba ob obstoju drugih določb neustrezna, saj lahko po nepotrebnem zajame tudi osebe, ki dela ne opravljajo osebno in niso vključene v delovni proces delodajalca oziroma opravljajo delo s sredstvi delodajalca, a ne pod njegovim nadzorom in v skladu z njegovimi navodili.

Osnutek prinaša še razrahljanje nabora podatkov za dnevni vpis v evidenco.

Ministrstvo za delo: Vpisovanje podatkov o odmoru prinaša dodatne obveznosti za delodajalce in delavce

Zadnja novela delodajalcem ob vodenju evidenc o številu opravljenih ur in nadur narekuje še vpisovanje časa prihoda in odhoda delavca z dela; izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom; ob tem pa še opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela ter v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času, da je razvidno, ali gre denimo za izmensko ali nočno delo. V evidenci mora biti vpisan tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, da so jasno razvidne plus ali minus ure.

Ministrstvo za delo zdaj ugotavlja, da sprememba na področju vpisovanja podatkov o odmoru prinaša le dodatne obveznosti za delodajalce in posledično delavce, ne pa tudi večjih koristi. Izkazalo se je, "da takšen ukrep ni primeren, saj ne zagotavlja, da bo takšen zahtevani podatek izkazoval dejansko stanje na področju izrabe odmora med delovnim časom", piše v gradivu. To naj bi zagotovilo vpisovanje začetka in zaključka odmora, kar pa naj ne bi bilo sorazmerno v luči administrativne obremenitve, so ocenili na ministrstvu.