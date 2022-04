'Konec ideologij' ali zmaga ene ideologije?

Po koncu druge svetovne vojne, in v prvih letih hladne vojne, je v ameriških politoloških in socioloških krogih prevladovalo ukvarjanje z ideologijo oz. ideologijami. Ena izmed najbolj perečih problematik je bila prihodnost sveta v kontekstu spopada ideologij. Druga širša razprava pa se je nanašala na življenje v času "konca ideologij" v okviru izgradnje močne države blaginje, z močnim delavskim razredom in reguliranim kapitalističnim trgom.

Daniel Bell, znameniti sociolog, je leta 1960 objavil knjigo z naslovom The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Ključna teza Bella je, da se privlačnost "totalnih" ideologij, ki dejansko za Bella predstavljajo "sekularne religije", zmanjšuje zaradi izboljšanja življenjskega standarda vseh. Totalne ideologije so bile, kot pravi, včasih "pot k delovanju", saj so naslavljale jezo, izkoriščanost in izključenost različnih delov družbe. Toda, takšne ideologije v pogojih močne države blaginje nimajo več enake privlačnosti in so postale v 50. letih prejšnjega stoletja predvsem "slepe ulice". Ključno vprašanje ni več bilo, ali kapitalizem ali socializem, saj je to protislovje bilo rešeno z oblikovanjem države blaginje. Vprašanje ideologije in spopada med ideologijama zato nadomešča tehnično-menedžersko upravljanju družbe izobilja in države blaginje. V tem kontekstu Bellovo knjigo lahko beremo kot specifično eulogijo socializmu, saj je ena izmed tez v knjigi, da socializem postaja vse bolj irelevanten in celo škodljiv za delavski razred na Zahodu v pogojih močne državne blaginje in tehnološkega razvoja.

icon-expand Marko Hočevar

V to razpravo se je vključil tudi Martin Seymour Lipset, eden izmed pionirjev politične znanosti v ZDA, ki je v svojih knjigah in člankih zavzemal podobna stališča kot Bell. Lipset je poudarjal, da njegova teza o koncu ideologij ni teza o vsakršnem zatonu politične razprave, temveč govori predvsem o koncu "totalnih ideologij", ki so v 19. in 20. stoletju močno vplivale na ljudstva sveta in ki so bile v popolnem nasprotju druga z drugo. Prevladujočo obliko političnega prepričanja na "Zahodu" je Lipset opisal kot "konservativni socializem", kjer je poudarek na trgu in na močni državi blaginje. V to so verjele in se zavzemale tako liberalne, konservativne kot tudi social-demokratske ali socialistične stranke v Severni Ameriki in Zahodne ter Severni Evropi.

Tehnološki razvoj, visoka gospodarska rast in tudi dejanska redistribucija ustvarjenega bogastva s strani delavskega razreda so ustvarili materialne pogoje za razprave o "koncu ideologij". Šlo pa je, v teh dveh specifični razpravah Bella in Lipseta (pa tudi do neke mere v podobnih razpravah C. W. Millsa) za zagovor socialdemokratske tretje poti, še preden so jo kot novo formo politike "izumili" angleški laburisti v času vladavine Tonyja Blaira – sprejetje produkcije za trg kot edine možne in "netotalitarne" ter združitev produkcije za trg z močno državo blaginje. Ob koncu hladne vojne pa se je pojavila nova teza o koncu ideologij, ki je v bistvu bila, v zelo mehanicistični razlagi Heglove filozofije, izenačena s koncem zgodovine. Francis Fukuyama je najprej v znamenitem članku, pozneje pa v knjigi The End of History and the Last Man, zagovarjal sledečo tezo: na Zahodu obstaja "nadideološki" konsenz glede temeljnih politično-ekonomskih vrednot, hkrati pa naj bi tudi na svetovni ravni, po porazu socializma, prišlo do nadideološkega politično-ekonomskega reda, kjer bodo vse družbe in države v bistvu temeljile na liberalni demokraciji in kapitalizmu. Tisto, kar je zelo opazno izpustil Fukuyama, v primerjavi z Bellovo in Lipsetovo argumentacijo, je bil poudarek na močni državi blaginje.

icon-expand Ideologija FOTO: Shutterstock