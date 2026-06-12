Policisti kontrolne točke zapustili, domačini zadovoljni

Še nekaj minut pred polnočjo so policisti na mejnem prehodu Dragonja preverjali vozila ob vstopu v državo. Ko je ura odbila polnoč so zaklenili kontrolne hišice, odstranili nekaj signalizacije in tako zares čez noč zaključili več kot dve let in pol trajajoč izredni nadzor meje.

Za prestop meje s Hrvaške ali Madžarske v Slovenijo ni treba več kazati osebnih dokumentov. Zelo hitro se je vse skupaj odvrtelo, vlada je odločitev sprejela včeraj popoldne, policisti pa so kontrolne točke zapustili takorekoč sredi nočne izmene, točno ob polnoči.

Sprememba, ki so jo pozdravili predvsem tisti, ki mejo prečkajo zelo pogosto, tudi večkrat dnevno, kot na primer Mateja Grbec – Slovenka, ki živi na Hrvaškem. "To je bila prijetna novica. Čeprav, moram iskreno povedati, da v zadnjih dveh letih, ko je bil v veljavi samo ta slovenski nadzor, nismo trpeli nekih blaznih čakalnih dob oziroma dolgih vrst," priznava.

Te so se pojavljale predvsem v času praznikov, ob koncih tedna in seveda v času turistične sezone. "Ampak se mi zdi, da smo bili mi domačini že toliko vajeni tega, da smo se mogoče malo izogibali, ali pa se v naprej pripravili oziroma šli ob takih urah, ko je bilo to možno," razlaga Grbčeva.

Tudi tisti, ki pogosto prečkajo mejo – takorekoč vsakodnevno – so bili nekoliko presenečeni, ko so videli, da kontrole ni več, saj se je vse skupaj zgodilo čez noč. Je pa res, da danes promet na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja teče bistveno hitreje.

Vlada se je za to potezo odločila kljub temu, da letos beležimo občutno rast števila nezakonitih migrantov. A nadzor na meji po besedah notranjega ministra Francija Matoza ni bil učinkovit, poleg tega je stopil v veljavo Evropski pakt o migracijah, ki predvideva nove postopke. "S tem bomo nekako krepili ta del izvajanja ukrepov, namesto izvajanja ukrepov na mejnih prehodih, kjer nekih posebnih rezultatov oziroma problematike nismo beležili," pravi direktor Policije Danijel Lorbek.

Policiste, ki so do sedaj izvajali izredni nadzor meje, bodo po novem opravljali naloge tako imenovanih izravnalnih ukrepov – torej preprečevanje migracij na zeleni meji in v notranjosti države.