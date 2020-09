Konec razprave: 'Jasen namen oblasti je pokončati pokončno novinarstvo'

Ministrstvo za kulturo je predloge sprememb medijske zakonodaje na e-demokraciji objavilo 9. julija. Sprva zelo kratko javno razpravo, predvideno je bilo pet dni, so na pozive koalicijskih partnerjev, ki o predlogih niso usklajeni, podaljšali do danes. V zainteresirani javnosti prevladujejo opozorila o neprimernosti predlaganih rešitev, ki jih spremljajo tudi pozivi po njihovem umiku.

Kje je največ kritik?

Največ kritik so deležni predlog drugačnega razdeljevanja rtv-prispevka, po katerem bi tri odstotke zbranega prispevka namenili za STA in pet odstotkov za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, izločitev dejavnosti oddajnikov in zvez iz RTVS, vzpostavitev sklada za financiranje televizijske produkcije in predlog, da bi imenovanje nadzornikov STA prenesli z državnega zbora na vlado.

Na ministrstvu so pojasnili, da so do petka na predlagano novelo zakona o medijih prejeli pripombe 50 subjektov, na novelo zakona o RTVS pripombe 47 subjektov in na novelo zakona o STA pripombe 27 subjektov. Največ pripomb in predlogov je po njihovih navedbah v zvezi s financiranjem medijev in STA iz rtv-prispevka.

"Nekateri družbeni deležniki predlagajo umik določil, povezanih s spremembo financiranja rtv-prispevka, drugi želijo temeljitejšo rešitev in predlagajo različne koncepte - npr. uvedbo prostovoljnega prispevka, njegovo ukinitev ali uvedbo t. i. deleža rtv-prispevka, ki bi ga plačniki po lastni diskreciji namenjali medijem, ki jih želijo podpirati," so zapisali.

Pojasnili so tudi, da je med prispelimi pripombami pozitivno sprejet koncept sklada za financiranje slovenske televizijske produkcije."Odločitev o tem, katere pripombe bomo upoštevali, bo sprejeta po koncu javne razprave in natančni preučitvi vseh pripomb in predlogov ter uskladitvi zakonskih rešitev s ključnimi resorji in deležniki," so še napovedali.