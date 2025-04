Konec lanskega leta porast zasebnih potovanj po Sloveniji

Kot je danes objavil statistični urad, je na vsaj eno turistično potovanje v zadnjem lanskem četrtletju odšlo 38 odstotkov prebivalcev Slovenije. To je bilo za dve odstotni točki več kot v enakem obdobju leto prej. Večina potovanj je bila zasebnih, teh se je udeležilo 36 odstotkov prebivalcev.

Tisti, ki niso potovali, so kot najpomembnejši razlog za to navedli finančne omejitve. Dobra petina se ni odpravila na pot zaradi pomanjkanja prostega časa, skoraj petina je navedla zdravstvene razloge, 15 odstotkov pa jih ni čutilo potrebe po potovanju.

Nekaj več kot polovico zasebnih potovanj je bilo opravljenih v tujini. Med tujimi destinacijami so prevladovala potovanja na Hrvaško (33 odstotkov), sledile so Bosna in Hercegovina (18 odstotkov) ter Italija in Avstrija (vsaka po 10 odstotkov).

Skupno so domači turisti na zasebnih potovanjih ustvarili okoli pet milijonov prenočitev in v povprečju prenočili trikrat. Potovanja v tujini so bila daljša od domačih, saj so v tujini povprečno prenočili štirikrat, v Sloveniji pa dvakrat.

V povprečju so potrošili 107 evrov na dan. V Sloveniji je povprečna dnevna poraba znašala približno 89 evrov, v tujini pa okoli 115 evrov, največ za prevoz.

Najmanj enega poslovnega potovanja se je udeležilo osem odstotkov prebivalcev. Skupno je bilo opravljenih 182.000 poslovnih potovanj, od tega 57 odstotkov v tujino. Udeleženci teh potovanj so največ izdatkov namenili za nastanitev, skupno pa v povprečju porabili 217 evrov dnevno, kar je bilo za 22 odstotkov več kot v zadnjem četrtletju 2023.

Vsaj en enodnevni izlet po Sloveniji, ali zasebni in oz. ali poslovni, je v opazovanem obdobju opravilo 46 odstotkov prebivalcev, starih 15 let ali več. Skupno so se odpravili na okoli 3,1 milijona takih izletov. V povprečju so porabili 72 evrov na osebo, večino izdatkov pa namenili za hrano in pijačo v restavracijah in lokalih.