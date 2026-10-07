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Slovenija

Konec lepega vremena: prihajajo dež, nalivi in hladna fronta

Ljubljana, 07. 10. 2026 10.48 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije

Po nekoliko lepših vremenskih dnevih nas zdaj čaka deževno obdobje. Prešla nas bo hladna fronta, za jugozahod države pa je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi.

Že danes ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije
Oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije
FOTO: Arso

Dolgotrajni nalivi se bodo predvidoma prožili tam, kjer se bo topel in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah. Meja sneženja bo sprva nad okoli 2800 m in se predvidoma tudi po prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 m nad morjem, piše Arso.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.

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arso nalivi hladna fronta

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krjola
07. 10. 2026 11.40
končno...
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