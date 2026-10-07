Konec lepega vremena: prihajajo dež, nalivi in hladna fronta

Že danes ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Dolgotrajni nalivi se bodo predvidoma prožili tam, kjer se bo topel in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah. Meja sneženja bo sprva nad okoli 2800 m in se predvidoma tudi po prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 m nad morjem, piše Arso.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.