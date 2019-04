Konec leta naj bi bolniške liste (končno) zamenjali z digitalnimi potrdili

Ste naveličani čakanja v polni čakalnici bolnih na bolniški list? Vse kaže, da je letošnje leto zadnje, ko bomo po zaključeni bolniški odsotnosti delodajalcu osebno odnesli papirnato potrdilo o zadržanosti od dela. Zdravstvena zavarovalnica namreč napoveduje prehod na elektronski bolniški list, vse skupaj, pa naj bi se zgodilo v novembru. Seveda, če ne bo zapletov.

Vse kaže, da bomo prihodnje leto končno imeli elektronske bolniške liste. FOTO: 24ur.com

Če ste se kdaj spraševali, zakaj še vedno nimamo v našem zdravstvu (tudi sedaj, ko smo uvedli e-recept) elektronskega bolniškega lista, s katerim bi precej razbremenili zdravnike in njihove sestre, hkrati pa olajšali postopke tudi za nas bolnike, potem prihaja za vas dobra novica. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je namreč danes napovedal uvajanje elektronskega bolniškega lista že v drugi polovici letošnjega leta. Kot pravijo na ZZZS, bo uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela prispevalo k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine, še pomembneje, pa bo razbremenilo ambulante družinske medicine. Postopno nadomestilo papirnate listine ZZZS pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine - potrdila o upravičeni zadržanosti od dela - v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine, tako imenovani ’zeleni’ bolniški list z elektronsko. Zaenkrat poteka usklajevanje eBOL z zdravniškimi organizacijami in predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev. Vsebinske in tehnične rešitve glede uvedbe eBOL je ZZZS uskladil s predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva, ki so imenovali svoje predstavnike v delovno skupino, ki je sproti pregledovala pripravljene načrte in rešitve s ciljem, da bodo vsebovale vse potrebne funkcionalnosti in bodo kar se da prilagojene postopkom v ambulantah in komunikaciji zdravnika z zavarovancem. Kot navajajo na ZZZS, bodo vgradili avtomatske kontrole, zaradi česar se bo verjetnost izdaje napačnega eBOL skoraj povsem odpravila, prav zato pričakujejo manj obiska v ambulantah. Ukinjeno bo tudi pošiljanje podatkov o izdanih BOL od izvajalcev zdravstvenih storitev na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), saj bodo podatki iz eBOL neposredno posredovani na NIJZ.

Z uvedbo eBOL izvajalci ne bodo imeli več stroškov z nakupom predtiskanih obrazcev in s tiskanjem BOL, pričakujejo pa tudi, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah. FOTO: Dreamstime

Nič več čakanja med bolnimi na bolniški list Prednost uvedbe eBOL za zavarovanca je, da mu ne bo več potrebno dostaviti BOL delodajalcu, saj bo delodajalcem omogočen dostop do podatkov eBOL za njihove zaposlene prek spletnega portala SPOT. Samostojnim zavezancem ne bo več potreben obisk Fursa zaradi izpolnitve zadnje strani BOL. Zavarovane osebe bodo lahko dostopale do eBOL na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, kjer bodo lahko preverile, ali je osebni zdravnik izdal eBOL in pridobile izpis eBOL za primere uveljavljanja svojih pravic na drugih področjih, kot so nezgodna zavarovanja, inšpekcijski pregledi in podobno. Nič več ročnega vnašanja za delodajalce

Uvajanje elektronskega bolniškega lista je med drugim namenjeno razbremenitvi ambulant družinske medicine, prav tako bo prispevalo k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine, zagotavljajo na ZZZS.

Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila avtomatski vnos podatkov iz eBOL v njihove informacijske sisteme za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS in ne bo več potrebno teh podatkov ročno vnašati. Prav tako delodajalcem ne bo potrebno k zahtevkom za refundacijo nadomestil plač prilagati fotokopijo ali skeniran BOL. Prednosti tudi za Furs Z uvedbo eBOL Fursu ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za samostojnega zavezanca, na ZZZS pa bodo ročne kontrole skladnosti zahtevkov in podatkov iz eBOL nadomeščene z avtomatskimi kontrolami. Posebna pozornost zaščiti občutljivih osebnih podatkov ZZZS pri načrtovanju in razvoju rešitev posveča veliko pozornost varnosti osebnih podatkov, saj podatki o upravičeni zadržanosti od dela spadajo med občutljive osebne podatke, zato bodo dostopni le pooblaščenim osebam. Zagotovljene bodo celovite sledi pošiljanja in dostopov do podatkov. Z digitalnimi podpisi pa bodo zagotovljena kakovostna dokazila o avtorstvu in celovitosti eBOL. Koliko bo uvedba stala?

Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, ki so pooblaščeni za izdajo bolniške, zavarovancih, delodajalcih, Fursu, NIJZ in ZZZS.