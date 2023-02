Konec ljubezni med centralo SDS in dupleškim odborom

Rems je pojasnil, da se je vodstvu odbora pridružil leta 2018 in vodenje prevzel po tem, ko je pred takratnimi parlamentarnimi volitvami odstopil dotedanji predsednik, skupaj pa so takrat pomagali osvojiti poslanski mandat Dejanu Kalohu . Tudi na poznejših lokalnih volitvah jim je uspelo osvojiti dva mandata v občinski svet, kjer so imeli pred tem samo enega svetnika.

Kot je danes za STA potrdil Rems, so jih iz pisarne generalnega tajništva SDS kar po elektronski pošti obvestili, da je vodstvo občinskega odbora na čelu z njim in podpredsednico Natalijo Pečar , ki je bilo za nov mandat izvoljeno pred jesenskimi lokalnimi volitvami, razrešeno.

Lanski slabši rezultat pa je, kot kaže, botroval potezi stranke. "Vodstvo občinskega odbora SDS Duplek je bilo razrešeno zaradi izjemno slabega volilnega rezultata na lokalnih volitvah," so zapisali v stranki. Ker je občinski odbor SDS Duplek na lokalnih volitvah prejel le 156 glasov (osem odstotkov) in v občinskem svetu osvojil le en mandat, je bila sklicana izredna volilna konferenca, na kateri se je razrešilo vodstvo občinskega odbora, so pojasnili. "Za primerjavo, na lokalnih volitvah 2018 je v Dupleku SDS osvojil 356 glasov (11,4 odstotka) in v občinskem svetu dva mandata," so še dodali.

"Pred zadnjimi volitvami se je spet bolj aktivno v Dupleku aktivirala SLS, ki je prej dva mandata ni bilo, pa tudi NLS je imela polno listo. Ker je bila SLS v preteklosti daleč najmočnejša stranka v občini, smo na zadnjih lokalnih volitvah izgubili pomemben del glasov," je slabši volilni rezultat opravičil Rems.

V času priprav na letno konferenco dupleškega odbora jih je generalni sekretar SDS Borut Dolanc obvestil, da je vodstvo odbora razrešeno. Ob slabem volilnem rezultatu jim je očital še domnevno neurejene odnose znotraj odbora in vprašljivo finančno poslovanje. Po mnenju Remsa je bil način razrešitve nehuman, potem ko je skupaj s sodelavci opravil veliko požrtvovalnega dela.

Posledica razrešitve je po njegovih besedah izstop okoli 30 dupleških članov iz stranke, sam pa bo ob tem izstopil tudi iz svetniške skupine SDS. Za zdaj še ne ve, kako bo nadaljeval svojo aktivnost v lokalni politiki, verjetno pa za zdaj kot samostojni svetnik, nato pa namerava počakati na morebitno ustanovitev nove stranke pod okriljem Anžeta Logarja.

Slednji je odstopil kot predsednik ljubljanskega odbora stranke, zato bodo člani na volilni konferenci novo vodstvo tega odbora izbirali že ta mesec, so še pojasnili v stranki.

Tudi občinski odbor v Dupleku je tako trenutno brez vodstva, kdaj bo nova volilna konferenca, na kateri bodo izvolili novo vodstvo odbora, pa v stranki še ne vedo. "Novega vodstva občinskega odbora SDS Duplek še ni," so bili skopi.

Glede izstopov članov iz stranke pa v SDS pravijo, da ne gre za nič neobičajnega.