S prvim januarjem v schengen vstopa Hrvaška, to pa pomeni konec kontrol na mejnih prehodih. Občino bo mogoče prestopiti kjer koli, kar je še posebej razveselilo prebivalce občine Zavrč in hrvaške občine Cestica. Življenje prebivalcev obeh držav je tam zelo prepleteno, vežejo jih tudi dobri odnosi, zdaj pa bo zanje vse veliko lažje in boljše.