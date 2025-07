Konec negotovosti v kranjski šoli: ministrstvo le imenovalo v. d. ravnateljice

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da je minister imenovanje vršilke dolžnosti podpisal v petek, danes pa je nastopila funkcijo. Ob tem so dodali, da imenovanje ravnatelja s strani ministra ni pogosto, saj je v zadnjih dveh letih poleg omenjenega primera takšen način imenovanja stekel le še dvakrat.

Svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj je ugotovitveni sklep o neimenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja na ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poslal prejšnji teden v sredo, po tem ko sam ni mogel imenovati vršilca dolžnosti, saj nihče od zaposlenih ni želel prevzeti te funkcije. Ravnateljica Lucija Rakovec, ki je podala odstopno izjavo zaradi, kot je dejala, pritiskov in manipulacij, je bila na svojo željo razrešena s 1. julijem, pomočnika pa ni imela.

Šola je tako z julijem ostala brez podpisnikov uradnih listin in pojavila se je bojazen, kako bo z izplačilom plač zaposlenim in s podpisom spričeval učencev s popravnimi izpiti. Oba zapleta so na šoli uspeli rešiti. Za izplačilo plač sta namreč potrebna dva podpisnika, na šoli pa imata ustrezen veljavni certifikat računovodkinja in knjigovodkinja. Tako so minuli teden plače zaposlenim lahko nakazali.

Ker po 30. juniju na šoli niso imeli podpisnika za spričevala, se je pojavil zaplet pri enem učencu, ki je opravil popravni izpit in je spričevalo potreboval za vpis v srednjo šolo. Zadevo sta skupaj rešili osnovna in srednja šola, kjer so povedali, da zadostuje izpis ocen iz e-Asistenta, kar so uredili.

V petek je svet zavoda objavil tudi razpis za novega ravnatelja. Kandidati lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa. O izbiri bodo pisno obveščeni najkasneje v roku štirih mesecev od objave razpisa. Izbrani kandidat pa bo imenovan za mandatno dobo petih let.