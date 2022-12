Konec nevarnega pristajanja, v Baški grapi novo pristajališče za helikopterje

Nad Podbrdom so odprli novo pristajališče za helikopterje, za katerega so si več let prizadevali domači gorski reševalci. Baška grapa sicer nima veliko prebivalcev, a je priljubljena pohodniška točka, veliko je kolesarjev in motoristov. Ker pa je dolina ozka in poraščena, je helikoptersko reševanje s pristajanjem v njej praktično nemogoče. Doslej je helikopter večinoma pristajal na podestu na železniški postaji, pa tudi že na cesti.

Pobuda za ureditev helikopterskega pristajališča je po pojasnilih glavnega pobudnika ureditve novega pristajališča Petra Čuferja stara že več kot dve desetletji. Po dolgem iskanju primerne lokacije je skupina gorske reševalne službe GRS Tolmin iz Podbrda pred nekaj leti začela urejati območje na zemljišču agrarne skupnosti ob cesti proti Poreznu. "Novo pristajališče, katerega lokacijo so izbrali tudi po posvetovanju s piloti, je plod velikega števila prostovoljnih ur, finančna sredstva pa je v veliki večini prispevala Uprava za zaščito in reševanje, ki je za dokončanje projekta namenila slabih 7000 evrov," je ob predaji pristajališča dejal vodja sektorja za operativo Branko Sojer. Za izvedbo del so poskrbeli predvsem člani domače skupine GRS Tolmin iz Podbrda ob pomoči članov tamkajšnjega planinskega društva, podporo pa jim je nudila tudi Občina Tolmin. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Nekdanji načelnik GRS Tolmin Žarko Trušnovec je poudaril, da Baška grapa sicer nima veliko prebivalcev, a je dolina ozka in poraščena, zato je helikoptersko reševanje s pristajanjem v njej praktično nemogoče. Doslej je helikopter večinoma pristajal na podestu na železniški postaji, kar je bilo z vidika varnosti precej problematično, pristal je tudi že na cesti. Z ureditvijo novega pristajališča bo helikopterska posadka vedno vedela, kje v Baški grapi lahko varno pristane, je poudaril. Območje Baške grape je priljubljena pohodniška točka, veliko je kolesarjev, motoristov, v Podbrdu je tudi enota doma upokojencev, zato je bilo že večkrat potrebno tudi helikoptersko posredovanje, je še povedal Trušnovec. Novo pristajališče bo tako poleg intervencij GRS lahko služilo tudi intervencijam nujne medicinske pomoči in drugih služb zaščite in reševanja.