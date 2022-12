Konec 'neživljenjski' uredbi prejšnje vlade o financiranju STA

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v izjavi po današnji seji vlade pojasnila, da je škodljiva uredba otežila finančno poslovanje STA. Ministrstvo za kulturo in vlada pa sta prepričana, da so neodvisni in avtonomni javni mediji ključni za slovensko demokracijo, zato z današnjim dnem ukinjajo po njihovih besedah neživljenjsko uredbo prejšnje vlade.

"S tem pa je tudi novinarjem in novinarkam Slovenske tiskovne agencije ponovno zagotovljena avtonomnost pri opravljanju njihovega dela, torej obveščanja splošne javnosti," je zatrdila ministrica.

Pogodbo o financiranju javne službe STA za prihodnje leto bo v začetku leta 2023 s sklepom potrdila vlada in zadolžila direktorico Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petro Bezjak Cirman za podpis pogodbe.

Ministrica je ob tem poudarila, da je bil tak način v veljavi vrsto let pred uredbo prejšnje vlade in ni predstavljal nikakršnih težav. "Verjamem, da bodo izboljšave poslovanja urejene v letni pogodbi, pri čemer pa je bistveno, da bo imela STA zagotovljen stabilen vir financiranja in se nihče ne bo vmešaval v njeno novinarsko in uredniško delo," je dejala.

To so bila tudi pričakovanja Evropske Unije in drugih evropskih institucij, ki so pri ravnanju prejšnje vlade z STA zaznale nepravilnosti in grožnje svobodi novinarstva, je dejala. "Slovenska tiskovna agencija dela dobro, dela profesionalno in naša naloga je, da ji zagotovimo pogodbo za neodvisno in nemoteno delovanje in zato smo danes na vladi to tudi storili," je še poudarila.

Na vprašanje, ali so ob pregledu vseh dokumentov v povezavi z STA morda ugotovili, da bi kdo na vladni strani oškodoval državno premoženje, je ministrica odgovorila, da trenutno teh podatkov nima. V zvezi s tem poteka revizija na Računskem sodišču, morebitne nepravilnosti pa ugotavljajo tudi kriminalisti.

Obenem je Vrečko danes napovedala, da bodo Slovensko tiskovno agencijo nominirali za Unescovo nagrado za svobodo tiska, ki se podeljuje vsako leto na svetovni dan svobode tiska.