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Slovenija

Konec obveznih taksimetrov? Država predlaga spremembo zakonodaje

Ljubljana, 30. 09. 2026 14.06 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Taksiji

Infrastrukturno ministrstvo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov. Po predlogu sprememb bi lahko prevozniki v prihodnje izbirali med taksimetrom in elektronsko aplikacijo, s čimer tako taksimetri ne bi bili več obvezni. Takšen model uporabljajo platforme, kot je Uber.

Kot so v predlogu novele zakona zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, je v Sloveniji treba omogočiti izvajanje taksi prevoza tudi z uporabo aplikacije.

"Ker se pri prevozih, dogovorjenih preko spletnih platform, cena prevoza in pot dogovori v naprej in ima potnik s tem zagotovilo ponudnika, so zahteve za dodatno zaščito, kot je taksimeter, nepotrebne," ocenjujejo na ministrstvu.

Elektronska aplikacija bi morala potniku pred začetkom vožnje prikazati predvideno pot, najvišjo možno ceno vožnje ter model in registrsko označbo vozila. Po koncu bi prejel elektronski račun s podatki o poti, razdalji, trajanju in ceni vožnje.

Janša že sprejel spremembe zakona, a je bila možnost odpravljena

Uberjeva aplikacija
Uberjeva aplikacija
FOTO: Bobo

S predlaganimi spremembami gre država nasproti ponudnikom, ki uporabljajo tovrstni model prevozov, med njimi Uber. Ta sicer v Sloveniji že deluje, a prevoze opravlja po pravilih, ki veljajo za taksiste. DZ je sicer že leta 2021, v času tretje vlade Janeza Janše sprejel spremembe zakona, ki so omogočile opravljanje taksi prevozov prek elektronskih aplikacij, a je bila nato ta možnost odpravljena.

Predlog uvaja tudi novo kategorijo "najema vozila z voznikom". Podjetje bi lahko z osebnim vozilom prevažalo posameznika ali skupino do osmih potnikov po vnaprej dogovorjeni poti in za vnaprej dogovorjeno ceno. "Gre za storitev, ki jo v Republiki Sloveniji in po svetu izvajajo hoteli, rent-a-car, državni organi, veleposlaništva, podjetja in druge organizacije za VIP in podobne prevoze," so zapisali.

S predlaganimi spremembami ministrstvo uvaja tudi jezikovni pogoj, saj bodo vozniki taksijev in vozil z voznikom morali dokazati znanje slovenščine najmanj na ravni A1, na narodnostno mešanih območjih pa tudi ustreznega uradnega jezika.

Ministrstvo pripombe na predlog novele zakona sprejema do 13. oktobra.

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KOMENTARJI5

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štrekeljc
30. 09. 2026 15.28
Spet lezemo Amerom v rit?
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0 0
JApajaDAja
30. 09. 2026 15.14
pravično...zastoje na cesti plačuje potnik,motor avta prižgan tudi nekaj minut-samo, da je cena višja.....račun-kaj je to...če ga ne zahtevaš ga ne dobiš, pa še mašina za izdajo računa skoraj vedno "nagaja"...:-)
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-1
0 1
ivan z Doba
30. 09. 2026 14.40
Zakaj ne moremo komentirati blamaže ćelavega vodje in fotografije razrušene Gaze? Mu morebiti lezete v sektaški @nus?! 🤔
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+0
2 2
Deathstar
30. 09. 2026 14.22
Končno se bodo nategunski taksisti na ŽP LJ spokal....
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+2
3 1
JApajaDAja
30. 09. 2026 15.15
ne samo v lj !
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0 0
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