Konec obveznih taksimetrov? Država predlaga spremembo zakonodaje

Kot so v predlogu novele zakona zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, je v Sloveniji treba omogočiti izvajanje taksi prevoza tudi z uporabo aplikacije.
"Ker se pri prevozih, dogovorjenih preko spletnih platform, cena prevoza in pot dogovori v naprej in ima potnik s tem zagotovilo ponudnika, so zahteve za dodatno zaščito, kot je taksimeter, nepotrebne," ocenjujejo na ministrstvu.
Elektronska aplikacija bi morala potniku pred začetkom vožnje prikazati predvideno pot, najvišjo možno ceno vožnje ter model in registrsko označbo vozila. Po koncu bi prejel elektronski račun s podatki o poti, razdalji, trajanju in ceni vožnje.
Janša že sprejel spremembe zakona, a je bila možnost odpravljena
S predlaganimi spremembami gre država nasproti ponudnikom, ki uporabljajo tovrstni model prevozov, med njimi Uber. Ta sicer v Sloveniji že deluje, a prevoze opravlja po pravilih, ki veljajo za taksiste. DZ je sicer že leta 2021, v času tretje vlade Janeza Janše sprejel spremembe zakona, ki so omogočile opravljanje taksi prevozov prek elektronskih aplikacij, a je bila nato ta možnost odpravljena.
Predlog uvaja tudi novo kategorijo "najema vozila z voznikom". Podjetje bi lahko z osebnim vozilom prevažalo posameznika ali skupino do osmih potnikov po vnaprej dogovorjeni poti in za vnaprej dogovorjeno ceno. "Gre za storitev, ki jo v Republiki Sloveniji in po svetu izvajajo hoteli, rent-a-car, državni organi, veleposlaništva, podjetja in druge organizacije za VIP in podobne prevoze," so zapisali.
S predlaganimi spremembami ministrstvo uvaja tudi jezikovni pogoj, saj bodo vozniki taksijev in vozil z voznikom morali dokazati znanje slovenščine najmanj na ravni A1, na narodnostno mešanih območjih pa tudi ustreznega uradnega jezika.
Ministrstvo pripombe na predlog novele zakona sprejema do 13. oktobra.
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