Konec obveznih taksimetrov? Država predlaga spremembo zakonodaje

Kot so v predlogu novele zakona zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, je v Sloveniji treba omogočiti izvajanje taksi prevoza tudi z uporabo aplikacije.

"Ker se pri prevozih, dogovorjenih preko spletnih platform, cena prevoza in pot dogovori v naprej in ima potnik s tem zagotovilo ponudnika, so zahteve za dodatno zaščito, kot je taksimeter, nepotrebne," ocenjujejo na ministrstvu.

Elektronska aplikacija bi morala potniku pred začetkom vožnje prikazati predvideno pot, najvišjo možno ceno vožnje ter model in registrsko označbo vozila. Po koncu bi prejel elektronski račun s podatki o poti, razdalji, trajanju in ceni vožnje.