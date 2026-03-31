Konec omejitev, podražitve so tukaj: kje je gorivo že prebilo mejo dveh evrov?

Bencinske črpalke zagotavljajo, da imajo trenutno zalog dovolj, logistika prevozov pa da je pod nadzorom, zato dodatnih lastnih omejitev ne bodo uvajali. Gospodarstveniki pa vlado pozivajo: pripravite interventne ukrepe, še preden se razmere znova zaostrijo.

Opozorila o blokiranih bencinskih ročkah in obvestila o omejitvi iztočene količine so očitno postala preteklost. "Trenutno ni potrebe po teh ukrepih, če pa bo kdaj, bomo pa seveda šli v takšne in drugačne ukrepe," zagotavlja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Nova realnost pa: višje cene. "Ne more cena pri nas bistveno odstopati, glede na to, da smo tranzitna država. Mora biti verjetno 'tam-tam'. Ne moremo biti Slovenci blaženi in imeti najnižje cene, če pa vse naftne derivate uvažamo. To je povsem nelogično," pravi glavni ekonomist in analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Razmere se v svetu že umirjajo, pravi minister, a na tiste, ki bodo tudi denarnici prijazne, bo treba še počakati. "Hormuška ožina ni več popolnoma zaprta, že gredo tankerji in to bo še naraščalo. Tako da upam, da bo ta pretočnost čim večja – z večjo pretočnostjo se tudi tveganja zmanjšujejo, ne samo cenovna, tudi količinska," dodaja Kumer.

Cena bo v roku treh do petih letih po mnenju Ivanca precej nižja. "Ampak, seveda, do takrat pa imamo lahko kar nekaj takšnih mesecev, ki preizkušajo naše potrpljenje in dobro voljo."

Na Petrolu in Shellu so vse omejitve količine iztočene goriva umaknili že tekom dneva, v najkrajšem možnem času bodo enako storili tudi na vseh Molovih servisih. Vsi pa dodatnih – lastnih – omejitev ne napovedujejo, saj da so se zaloge ustrezno obnovile.

Zdaj je čas, da rokave zaviha vlada, pozivajo gospodarstveniki. "Ne želimo napovedovati katastrofalnih ukrepov, je pa 'fajn', da se zdaj, ko še ni takšne krize, dobro pripravimo – da imamo ukrepe pripravljene na zalogo in da podjetja vedo, kaj v primeru, da se zadeve dodatno zaostrijo," poudarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Da ima država veliko teh ukrepov že 'identificiranih' iz leta 2022, odgovarja minister Kumer. "Tako da bomo pobrisali prah s teh ukrepov. Moramo se pripraviti na najhujše scenarije, preventivno, na zalogo, da bomo lahko potem hitreje ukrepali."

Večje spremembe bi občutili, če bi ZDA prepovedale izvoz naftnih derivatov. Te bi se lahko kazale, špekulira Ivanc, v povečanem obsegu dela od doma ali omejitvah delovanja določenih institucij.