Konec omejitev, podražitve so tukaj: kje je gorivo že prebilo mejo dveh evrov?

Bencinske črpalke zagotavljajo, da imajo trenutno zalog dovolj, logistika prevozov pa da je pod nadzorom, zato dodatnih lastnih omejitev ne bodo uvajali. Gospodarstveniki pa vlado pozivajo: pripravite interventne ukrepe, še preden se razmere znova zaostrijo.
Opozorila o blokiranih bencinskih ročkah in obvestila o omejitvi iztočene količine so očitno postala preteklost. "Trenutno ni potrebe po teh ukrepih, če pa bo kdaj, bomo pa seveda šli v takšne in drugačne ukrepe," zagotavlja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.
Nova realnost pa: višje cene. "Ne more cena pri nas bistveno odstopati, glede na to, da smo tranzitna država. Mora biti verjetno 'tam-tam'. Ne moremo biti Slovenci blaženi in imeti najnižje cene, če pa vse naftne derivate uvažamo. To je povsem nelogično," pravi glavni ekonomist in analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.
Razmere se v svetu že umirjajo, pravi minister, a na tiste, ki bodo tudi denarnici prijazne, bo treba še počakati. "Hormuška ožina ni več popolnoma zaprta, že gredo tankerji in to bo še naraščalo. Tako da upam, da bo ta pretočnost čim večja – z večjo pretočnostjo se tudi tveganja zmanjšujejo, ne samo cenovna, tudi količinska," dodaja Kumer.
Cena bo v roku treh do petih letih po mnenju Ivanca precej nižja. "Ampak, seveda, do takrat pa imamo lahko kar nekaj takšnih mesecev, ki preizkušajo naše potrpljenje in dobro voljo."
Na Petrolu in Shellu so vse omejitve količine iztočene goriva umaknili že tekom dneva, v najkrajšem možnem času bodo enako storili tudi na vseh Molovih servisih. Vsi pa dodatnih – lastnih – omejitev ne napovedujejo, saj da so se zaloge ustrezno obnovile.
Zdaj je čas, da rokave zaviha vlada, pozivajo gospodarstveniki. "Ne želimo napovedovati katastrofalnih ukrepov, je pa 'fajn', da se zdaj, ko še ni takšne krize, dobro pripravimo – da imamo ukrepe pripravljene na zalogo in da podjetja vedo, kaj v primeru, da se zadeve dodatno zaostrijo," poudarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
Da ima država veliko teh ukrepov že 'identificiranih' iz leta 2022, odgovarja minister Kumer. "Tako da bomo pobrisali prah s teh ukrepov. Moramo se pripraviti na najhujše scenarije, preventivno, na zalogo, da bomo lahko potem hitreje ukrepali."
Večje spremembe bi občutili, če bi ZDA prepovedale izvoz naftnih derivatov. Te bi se lahko kazale, špekulira Ivanc, v povečanem obsegu dela od doma ali omejitvah delovanja določenih institucij.
Kaj pa cene goriva na avtocestah in hitrih cestah? Cene na našem avtocestnem križu niso regulirane, kar pomeni, da jih trgovci določajo prosto, torej po svoje. Tako je vlada odločila pred dvema tednoma in takrat so naftni trgovci cene dvignili.
Približno za 15 do 25 odstotkov je gorivo dražje na avtocestah v primerjavi s črpalkami zunaj avtocest. So pa razlike v cenah tudi na posameznih odsekih avtocest. Ali je na kateri od avtocestnih črpalk gorivo prebilo psihološko mejo dveh evrov za liter?
Od polnoči nove cene – liter bencina 1,61, liter dizla 1,80 evra. Da se že precej pozna v denarnici, pravi eden od naših sogovornikov, ki je rezervoar danes napolnil v Dramljah. "Primerjamo se z Avstrijo in Nemčijo, ne moremo pa se s plačami. Vsi govorijo, da cena še ni tako visoka, a dosega maksimum glede na plače v našem prostoru," pravi. Da je gorivo predrago za 50 odstotkov, meni drugi.
Ljubljanski obroč, Barje, Petrolova črpalka: liter dizla 1,99, 95-oktanski bencin pa 1,81 evra.
Dolenjska avtocesta, pri Grosuplju, Molova črpalka: dizel čez 'magično' mejo dveh evrov, 95-oktanski bencin 1,81 eura. "Če moram tankati, moram tankati, moram se v službo voziti," razlaga eden od kupcev. Spet drugi se sprašuje, zakaj dvig cen: "Ne vem, zakaj so to naredili, zaradi tujcev? Za nas ne bi smeli, za domače." Nemci, ki so ob našem prihodu ravno mudili na grosupeljskem bencinskem servisu, medtem pravijo, da je Slovenija še vedno cenejša od drugih držav. "Povsod je liter okoli dva evra, 2,20."
Štajerska avtocesta, Lukovica, Petrol proti Mariboru, proti Ljubljani Mol: cena dizla je enaka, 95-oktanski bencin je malo cenejši pri Molu. Prevozniki sicer pripovedujejo, da gorivo točijo na servisih izven avtocest, kjer da je občutna razlika v ceni.
Za 50-litrov dizla bi na črpalki ob avtocesti v povprečju plačali dobrih sedem evrov več. Pri bencinu bi bila razlika trenutno še večja – dobrih devet evrov.
Ljudje se bojijo novih dvigov cen. "Mislim da izkoriščajo vsako priložnost, ki se ji ponudi. In tudi ta vojna je samo priložnost za njih, da ustvarijo dobičke, predvsem to, nič drugega," pravi eden od sogovornikov.
Nove spremembe cen čakajo voznike spet čez en teden.
