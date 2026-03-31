Slovenija

Konec omejitev, podražitve so tukaj: kje je gorivo že prebilo mejo dveh evrov?

Ljubljana, 31. 03. 2026 19.51 pred 35 minutami 4 min branja 54

Avtor:
Rebeka Tomaduz Tanja Volmut
Točenje goriva

Od danes lahko natočite toliko goriva, kot želite. Sinoči je vlada umaknila omejitev 50 oziroma 200 litrov iztočenega goriva na osebo, bencinske črpalke pa imajo do večera čas, da spremembo tudi udejanijo. Pa jo upoštevajo? Večina servisov je to storila čez dan, nekateri vozniki pa so vseeno naleteli na neprijetno presenečenje. In, ali je po novi podražitvi na kateri od avtocestnih črpalk gorivo prebilo psihološko mejo dveh evrov za liter?

Bencinske črpalke zagotavljajo, da imajo trenutno zalog dovolj, logistika prevozov pa da je pod nadzorom, zato dodatnih lastnih omejitev ne bodo uvajali. Gospodarstveniki pa vlado pozivajo: pripravite interventne ukrepe, še preden se razmere znova zaostrijo.

Opozorila o blokiranih bencinskih ročkah in obvestila o omejitvi iztočene količine so očitno postala preteklost. "Trenutno ni potrebe po teh ukrepih, če pa bo kdaj, bomo pa seveda šli v takšne in drugačne ukrepe," zagotavlja minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Nova realnost pa: višje cene. "Ne more cena pri nas bistveno odstopati, glede na to, da smo tranzitna država. Mora biti verjetno 'tam-tam'. Ne moremo biti Slovenci blaženi in imeti najnižje cene, če pa vse naftne derivate uvažamo. To je povsem nelogično," pravi glavni ekonomist in analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Razmere se v svetu že umirjajo, pravi minister, a na tiste, ki bodo tudi denarnici prijazne, bo treba še počakati. "Hormuška ožina ni več popolnoma zaprta, že gredo tankerji in to bo še naraščalo. Tako da upam, da bo ta pretočnost čim večja – z večjo pretočnostjo se tudi tveganja zmanjšujejo, ne samo cenovna, tudi količinska," dodaja Kumer.

Cena bo v roku treh do petih letih po mnenju Ivanca precej nižja. "Ampak, seveda, do takrat pa imamo lahko kar nekaj takšnih mesecev, ki preizkušajo naše potrpljenje in dobro voljo."

Na Petrolu in Shellu so vse omejitve količine iztočene goriva umaknili že tekom dneva, v najkrajšem možnem času bodo enako storili tudi na vseh Molovih servisih. Vsi pa dodatnih – lastnih – omejitev ne napovedujejo, saj da so se zaloge ustrezno obnovile.

Zdaj je čas, da rokave zaviha vlada, pozivajo gospodarstveniki. "Ne želimo napovedovati katastrofalnih ukrepov, je pa 'fajn', da se zdaj, ko še ni takšne krize, dobro pripravimo – da imamo ukrepe pripravljene na zalogo in da podjetja vedo, kaj v primeru, da se zadeve dodatno zaostrijo," poudarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Da ima država veliko teh ukrepov že 'identificiranih' iz leta 2022, odgovarja minister Kumer. "Tako da bomo pobrisali prah s teh ukrepov. Moramo se pripraviti na najhujše scenarije, preventivno, na zalogo, da bomo lahko potem hitreje ukrepali."

Večje spremembe bi občutili, če bi ZDA prepovedale izvoz naftnih derivatov. Te bi se lahko kazale, špekulira Ivanc, v povečanem obsegu dela od doma ali omejitvah delovanja določenih institucij.

Preberi še Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter

Kaj pa cene goriva na avtocestah in hitrih cestah? Cene na našem avtocestnem križu niso regulirane, kar pomeni, da jih trgovci določajo prosto, torej po svoje. Tako je vlada odločila pred dvema tednoma in takrat so naftni trgovci cene dvignili.

Približno za 15 do 25 odstotkov je gorivo dražje na avtocestah v primerjavi s črpalkami zunaj avtocest. So pa razlike v cenah tudi na posameznih odsekih avtocest. Ali je na kateri od avtocestnih črpalk gorivo prebilo psihološko mejo dveh evrov za liter?

Od polnoči nove cene – liter bencina 1,61, liter dizla 1,80 evra. Da se že precej pozna v denarnici, pravi eden od naših sogovornikov, ki je rezervoar danes napolnil v Dramljah. "Primerjamo se z Avstrijo in Nemčijo, ne moremo pa se s plačami. Vsi govorijo, da cena še ni tako visoka, a dosega maksimum glede na plače v našem prostoru," pravi. Da je gorivo predrago za 50 odstotkov, meni drugi.

Ljubljanski obroč, Barje, Petrolova črpalka: liter dizla 1,99, 95-oktanski bencin pa 1,81 evra.

Dolenjska avtocesta, pri Grosuplju, Molova črpalka: dizel čez 'magično' mejo dveh evrov, 95-oktanski bencin 1,81 eura. "Če moram tankati, moram tankati, moram se v službo voziti," razlaga eden od kupcev. Spet drugi se sprašuje, zakaj dvig cen: "Ne vem, zakaj so to naredili, zaradi tujcev? Za nas ne bi smeli, za domače." Nemci, ki so ob našem prihodu ravno mudili na grosupeljskem bencinskem servisu, medtem pravijo, da je Slovenija še vedno cenejša od drugih držav. "Povsod je liter okoli dva evra, 2,20."

Štajerska avtocesta, Lukovica, Petrol proti Mariboru, proti Ljubljani Mol: cena dizla je enaka, 95-oktanski bencin je malo cenejši pri Molu. Prevozniki sicer pripovedujejo, da gorivo točijo na servisih izven avtocest, kjer da je občutna razlika v ceni.

Za 50-litrov dizla bi na črpalki ob avtocesti v povprečju plačali dobrih sedem evrov več. Pri bencinu bi bila razlika trenutno še večja – dobrih devet evrov.

Ljudje se bojijo novih dvigov cen. "Mislim da izkoriščajo vsako priložnost, ki se ji ponudi. In tudi ta vojna je samo priložnost za njih, da ustvarijo dobičke, predvsem to, nič drugega," pravi eden od sogovornikov.

Nove spremembe cen čakajo voznike spet čez en teden.

KOMENTARJI54

rcarlos
31. 03. 2026 20.23
Čakte malo, zakaj ni več omejitev, če pa goriva ni!? :D ... Sem mislo, da so omejitve samo zato ker so težave z dobavo zaradi vojne v Iranu :D ... Nikoli si ne bi mislo, da so omejitve bile samo zato, da se omeji točenje dokler se cena ne dvigne na ustrezen nivo in se potem pobere več denarja, to ni možno, mar ne :D ... Torej z dobavo in količino problema ni, treba je samo dvignit ceno in je vsega dovolj :D ... Torej, če je cena nafte pod 1,60€ potem nafte ni, če je pa cena 1,80€+, potem je pa nafte dovolj :D ... Pa kaj si ti ja nor, koga oni zahebavajo :D
FreedomMan
31. 03. 2026 20.21
Janša bo skupaj z Mahničem, Grimsom in Hoivikom oslobodil Hormuško ožino, kot znak lepe geste do mossada in Trumpa. MAGA!
Na pol ovca
31. 03. 2026 20.27
Z MAGO z domovino naprej
Na pol ovca
31. 03. 2026 20.20
Kako se vam bo kolcalo po Rusih...
MasteRbee
31. 03. 2026 20.25
Desničarjem veliko bolj kot Levičarjem
JAZsemTI
31. 03. 2026 20.20
Mogoče kak avto manj na familijo in ni se treba po eno pašteto vozit. Se bomo spet malo več sprehajali kar nam bo v celoti gledano samo koristilo. Leta debelih krav so mimo in zdaj se bo pokazalo kdo je še ostal pri zdravi pameti…
blazboss
31. 03. 2026 20.24
meee ovca. bodi hlepec vecno
MasteRbee
31. 03. 2026 20.27
preživeli bodo samo vitki družbeni sistemi. Golob je našega napumpal, v času najboljših gospodarskih pogojev, do nezavesti.
Hugh_Mungus
31. 03. 2026 20.19
Veste koliko bi na dolgi rok prišparali, če bi imeli hitri vlak MB-LJ in Jesenice-LJ... Ampak bolj popularno je širiti ceste in ljudi obsoditi da se morajo z avti vozit na šiht
Artechh
31. 03. 2026 20.19
Robi to obvlada višje regulirane cene kot pa JJ neregulirane
manga
31. 03. 2026 20.18
Treba je čim prej nov paket sankcij Rusiji.
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
31. 03. 2026 20.16
In to je nova realnost horiv. Cene bodo skakljale od 1.80 do 2 pa nazaj. Naslesnjih 10 let.
FreedomMan
31. 03. 2026 20.15
Epstein koalicija nas pelje proti ww3, čimprej se moramo kot EU rešiti tumorja Usa&Israhell
MasteRbee
31. 03. 2026 20.15
Največja neumnost je bila, da leta 22 EU ni pričela s pospešeno gradnjo JE. Spet smo izgubili štiri leta. So to zadnja?
MatPaat
31. 03. 2026 20.14
Se nisem oziral na to, ker, če v koroni niste spoštovali odlokov, ker niso bili zakoni zakaj bi jaz sedaj.
Hugh_Mungus
31. 03. 2026 20.20
To je samo prikladen izgovor, vrednot pa nimaš že v osnovi. Pravil se nikoli ne držijo čisto vsi, večina pa
spehinprsut
31. 03. 2026 20.13
Primerjamo se z Avstrijo in Nemčijo, ne moremo pa se s plačami. Vsi govorijo, da cena še ni tako visoka, a dosega maksimum glede na plače v našem prostoru. <- Zgodba Slovenije, ne samo z gorivi ampak nasplošno. We are fucke and we will get that D later on. Vlada dela dobro.
Pamir
31. 03. 2026 20.16
Kakšna avstrija, janšiti se primerjate s Hrvaško.
FreedomMan
31. 03. 2026 20.17
Selitve desnih prema jugu, kjer je raj in usrana letalonosilka
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 20.12
Mi pa zaprli vse premogovnike
FreedomMan
31. 03. 2026 20.16
Sreča da nam je vsaj tito pustil JE Krško
JAZsemTI
31. 03. 2026 20.21
Nismo jih pa zasuli. Še vedno se lahko aktivirajo.
ernestocg
31. 03. 2026 20.12
Trump se bori za svojo USA boli njega za evropo in ostali svet ali kot je rekel moj sodelavec važno da me pohvalijo doma ne pa v službi.
dron
31. 03. 2026 20.11
Tramp pravi naj pridejo po nafto njegovi podporniki iz Sloveniji kateri so bili na njegovi inavguraciji, to so politiki in podjetniki, vsi vemo kateri sektaši sds so to......
FreedomMan
31. 03. 2026 20.16
Mahnič če opravi zdravstveni gre na Iran kot pješadija.
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 20.11
Francosko Nemški vlak se vrača na premog
Googlebot
31. 03. 2026 20.11
Prvi April 🤣 btw na molu več ne velja zlati status aplikacija izkopljena hehe
kleinek
31. 03. 2026 20.26
Imaš 7 centov popusta na premium gorivo 😁
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 20.11
Tramp je že reku... Sami si pojdite po nafto
Hugh_Mungus
31. 03. 2026 20.21
V sr4nje ki ga je prav on zakuhal. Brez njega bi bila še danes cena nafte nespremenjena
DAN ODPRTIH VRAT
31. 03. 2026 20.08
Malo je falilo 22.marca in bi dobili iste take ljudi na oblast... Le 1%
FreedomMan
31. 03. 2026 20.10
Še enkrat hvala polovici volivcev, ki so glasovali za leve stranke. Hvala vsem!
St. Gallen
31. 03. 2026 20.13
Zato bo se slabse
blazboss
31. 03. 2026 20.26
Fotopub se deluje. kolega mora lisice porabit
kr en 123
31. 03. 2026 20.07
To... vsaj nekaj raste, če že ne gospodarska rast...
FreedomMan
31. 03. 2026 20.09
Pri desničarjih trumpu, bibiju, raste veš kako... edino ljudem gre slabše ampak grejo zato lahko v vojsko in to jih pošljejo v toplejše kraje.
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
