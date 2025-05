Konec pivovarstva v Sloveniji? 'Vlada nam zabija zadnji žebelj v krsto'

Pivo bo - kot kaže - še dražje. Vlada nam z dvigom trošarin zabija zadnji žebelj v krsto, pravijo pivovarji. Novo uredbo in sedemodstotno zvišanje dajatev je vlada sprejela v začetku meseca. Da bo po novem država pobrala skoraj polovico cene piva iz trgovine, opozarjajo pivovarji. Še več: trošarine na alkohol so že zdaj višje kot v vseh sosednjih državah, opozarjajo, presegli so že stroške nabave surovin za pivo. Če bi državi res šlo za zdravje, bi trošarine uvedla za vse alkoholne pijače, vključno z vinom, še menijo pivovarji.

OGLAS

Igor Lazar vodi mikropivovarno iz ljubljanskih Črnuč: "Smo na trgu devet let, kot manjša kraft pivovarna imamo zaposlenih sedem ljudi. Letno naredimo tam okrog 120 tisoč litrov piva." Rast podjetja je bila sprva hitra, čemur je sledila stagnacija, ki traja še danes. Delno zaradi zasičenosti trga s pivovarji in višjih stroškov dela ter surovin, v zadnjem času pa jih vse bolj duši – država. Nam je že neznosno delati v tem poslu in namesto, da bi država videla, kaj se nam dogaja in priskočila na pomoč, ne, oni še svoj lonček pristavijo in še svoj žebelj pribijejo, pravi pivovar.

Alkohol FOTO: Shutterstock icon-expand

Pivovarji opozarjajo, da že skoraj polovico kozarca piva, spije država. Vladnega argumenta, da gre za varovanje javnega zdravja, ne sprejmejo. Čudijo se mu tudi v zbornici živiljskih in kmetijskih podjetji: "Naslavljanje zdravja v kontekstu prekomernega pitja alkohola je definitivno pomembna tema. Vendarle pa vidimo, da država ne misli resno, ko molekulo iz enega vira alkohola naslavlja tako, molekulo iz drugega vira pa drugače." Na približno polovico alkohola, ki ga popijemo v Sloveniji namreč ni trošarin. Gre predvsem za domače vino pa tudi vino iz uvoza. Lazar: "Jaz bi rekel, da večina ljudi, ki ima težave z alkoholom, to rešuje z vinom ne pa pivom." Višjih trošarin ne nameravajo brezglavo preliti v višje cene za potrošnike: "Če bi to storili v celoti, bi se pivo na policah podražilo za približno štiri odstotke, pravijo. Mi bi bili seveda veseli, da bi se to zgodilo, po drugi strani pa se zavedamo občutljivosti kupca, ki že sam po sebi ve, da so piva v sosednjih državah cenejša."

Alkohol FOTO: Shutterstock icon-expand