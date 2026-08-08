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Slovenija

Na primorski avtocesti čez dan že štiri nesreče

Ljubljana, 08. 08. 2026 07.17 pred enim dnevom 2 min branja 102

Avtor:
STA M.S. +1
Kolona pri Postojni

Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP) in prometnoinformacijskem centru. Pričakovano je največ zastojev na primorski avtocesti, kjer so razmere poslabšale štiri nesreči. Povečan promet je tudi zaradi konca poletnih počitnic v delu Nemčije in Švice.

S Primorske proti notranjosti države gre že cel dan bolj počasi. Ob 13. uri je bila zamuda od Kopra proti Ljubljani približno eno uro in 30 minut. Potovalni čas je trajal dve uri in pol.

Potovalni časi okoli 12.30 ure.
Potovalni časi okoli 12.30 ure.
FOTO: Promet.si

Zastoji so bili čez dan tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški,.

Reševali tudi ukleščeno osebo

Med izvozoma Brezovica in Dragomer so malo po 7. uri trčila tri osebna vozila. Za čas intervencije, ko so gasilci iz enega od vozil reševali tudi ukleščeno osebo, je bila avtocesta na tem odseku zaprta. Okoli pol desete pa je med Logatcem in Vrhniko na smernem cestišču proti Ljubljani osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. To je povzročilo zastoj na območju med Uncem in Vrhniko.

Preverite stanje na cestah

Prometnoinformacijski center voznike poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo in sproti spremljajo aktualne prometne informacije. Pozivajo tudi, naj svoje vozilo ustrezno pripravijo. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

AVP pa bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbarkomanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj.

Poletni meseci so najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah, zato na AVP v okviru akcije opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh ob zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog, so navedli.

Danes med 8. in 13. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na primorskih cestah omejitev velja med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro, poroča prometnoinformacijski center.

Povsod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi česar je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

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KOMENTARJI102

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periot22
08. 08. 2026 21.40
Vsakodnevno jamranje pa kaj je z vami kaj mislite da bomo doma pa tujcm prepustili svoje ceste pa plačevali ceste in vinjete za tujce, tu živimo, delamo plačujemo davke, a zdaj bi pa ceste morali prepustiiti tujcim pa vi niste normalni!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
Emyy
08. 08. 2026 18.06
Primorka, evropska rekorderka letos , po prometnih nesrečah
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0 0
bandit1
08. 08. 2026 18.43
Ok drugo leto ste na vrsti vi in sicer AC Velenje - Slov. Gradec pa boste videli in se pritoževali.
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0 0
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 18.05
Pa resno se sprašujem kaj hudiča je na tem delu ac narobe da je toliko nesreč.
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0 0
scipio
08. 08. 2026 17.54
Le kakšen zamračenec moraš biti, da se ob vseh opozorilih in vseh trajnih zgostitvah prometa in ob vseh zastojih na avtocestah greš zaletet v predvozečega in potem prispevaš k temu, dw sep še prvi za teboj zaleti vate! "
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+1
1 0
flojdi
08. 08. 2026 17.45
??kako neki. Vsi so bili zagotovo popolnima zbrani prisebni brez pikce alkohola drog zdravil.cesta kriva.pa dars pa jan.. .pa gol..
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0 0
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 16.42
Minister Vrtovec je s svojo poglobljeno izobrazbo na tem področju ocenil, da gre za voljo Gospodovo in nič ne more narediti. Ocenil je tudi, da je za vse slabo kriv sam hudič iz pretekle vlade. Pomaga zgolj molitev in trdna vera v dobrega Janeza.
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+0
3 3
detect
08. 08. 2026 16.33
večja je Guevara,bolj narod rije na cesto.
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 16.27
Minister Vrtovec pozdravlja kolone nemcev na naših cestah, kot so jih njegovi leta 1941...
Odgovori
+3
6 3
Špica
08. 08. 2026 16.26
kupis vinjeto da se po polzje vozis ali celo stojis glavno da so tiste kamere za pregled ce imas vinjeto in tisto sekcisko merjenje ce bos sel 10 km prevec te bojoo hebal.
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+0
1 1
MOJSTER SQIRTINGA
08. 08. 2026 16.25
A ni Vrtovec rekel nic zastojev?
Odgovori
+4
5 1
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 16.32
Prišel na nočno izmeno na primorsko AC, rekel da je prevroče da bi delal, zato je odšel domov.
Odgovori
+0
2 2
bančnik
08. 08. 2026 16.19
Nobene tragedije vsako leto je tako,letos celo manj gužv kot prejšnja leta👌
Odgovori
-1
1 2
Hud Robin
08. 08. 2026 16.16
Spravite že enkrat te švabce dol s cest, samo dren delajo.
Odgovori
+1
3 2
flojdi
08. 08. 2026 17.46
??je samo vaša
Odgovori
-1
0 1
Hud Robin
08. 08. 2026 19.02
Je NAŠA ! Ne pa od tujcev ! Prometa je preveč.
Odgovori
0 0
Hudi časi
08. 08. 2026 16.16
Sem mislil, da bo nočno delo pohitrilo dela in bo že vse narejeno.
Odgovori
+2
2 0
Masturbator
08. 08. 2026 16.08
Kera GREZNICA od drzave!
Odgovori
+6
6 0
Potouceni kramoh
08. 08. 2026 15.30
Vrtovec nima teh težav.On se vozi s cerkvenim križem po zraku od fare do fare po Sloveniji.
Odgovori
+4
7 3
bc123456
08. 08. 2026 15.12
VLADA IN DARS ODGOVORNI ZA STANJE NA CESTAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+7
10 3
biggbrader
08. 08. 2026 16.02
Ah kje pa,...Janša je kriv.🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 15.03
Kdor pride iz Avstrije se samo smeji. Tak narod ne more dolgo imet državo 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
8 2
bc123456
08. 08. 2026 15.13
Vera in bog +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Odgovori
+3
5 2
biggbrader
08. 08. 2026 16.03
Pa toliko sta se slikala, Robi in Alenka.
Odgovori
+2
4 2
bandit1
08. 08. 2026 14.50
Gledam včeraj nad železniško postajo v Postojni, kjer poteka AC proti Kopru. Popoldan v vročini 3. delavci in voznik stroja delajo nek poševen podporni zid iz kamnja. Pod kotom 45 stopinj. Pa kaj je tega treba. Tam cesta poteka v živ kamen. Le za spomenik nekomu. Okoli pa vse stoji. Ne kritiziram delavce, ampak nekega nadutega projektanta. Ma kaj delate.
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+16
16 0
sukar 1
08. 08. 2026 14.26
pingvinček, čeladico na glavo pa hajd ponoči na TV....pol pa spat...
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+1
3 2
mojcd
08. 08. 2026 14.19
Govori se da nam bodo hrvatje naredili AC ker ze sami trpijo od tega
Odgovori
+10
11 1
juventina10
08. 08. 2026 14.41
najbolj trpimo domačini,verjemi.
Odgovori
+10
11 1
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