Na primorski avtocesti čez dan že štiri nesreče

S Primorske proti notranjosti države gre že cel dan bolj počasi. Ob 13. uri je bila zamuda od Kopra proti Ljubljani približno eno uro in 30 minut. Potovalni čas je trajal dve uri in pol.

Zastoji so bili čez dan tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški,.

Med izvozoma Brezovica in Dragomer so malo po 7. uri trčila tri osebna vozila. Za čas intervencije, ko so gasilci iz enega od vozil reševali tudi ukleščeno osebo, je bila avtocesta na tem odseku zaprta. Okoli pol desete pa je med Logatcem in Vrhniko na smernem cestišču proti Ljubljani osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. To je povzročilo zastoj na območju med Uncem in Vrhniko.

Prometnoinformacijski center voznike poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo in sproti spremljajo aktualne prometne informacije. Pozivajo tudi, naj svoje vozilo ustrezno pripravijo. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

AVP pa bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbarkomanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj.

Poletni meseci so najbolj tvegano obdobje na slovenskih cestah, zato na AVP v okviru akcije opozarjajo na pomen zbrane vožnje, sploh ob zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanja reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog, so navedli.

Danes med 8. in 13. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na primorskih cestah omejitev velja med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro, poroča prometnoinformacijski center.

Povsod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi česar je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.