Konec počitnic za vlado, čaka jih iskanje ministra

Ministrska ekipa Roberta Goloba se je po enomesečnem poletnem oddihu vrnila v službo. Pred pregovorno vročo politično jesenjo ima levosredinski trojček na mizi serijo zakonskih dilem in političnih izzivov, kjer se kažejo vsebinske razpoke v koaliciji. Je oblast primerno in dovolj ukrepala za pomiritev romske problematike v jugovzhodni Sloveniji? Kdo bo novi obrambni minister in ali bo koalicijski glasovalni stroj lahko še v drugo ubranil ministrico Stojmenovo Duh pred očitki o negospodarnem nakupu prenosnikov? Prva na vrsti pa je dilema, ali naj država dvigne prispevek za RTV Slovenija? Finančni minister Boštjančič ima pri tem zadržke.