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Konec podpore za Office 2021: čas je za prehod na Office 2024 Pro za 19,99 €

Ljubljana, 06. 08. 2026 00.15 pred 4 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Uporabljate Microsoft Office 2021? Potem je čas, da začnete razmišljati o naslednjem koraku. Microsoft je namreč potrdil, da se podpora za Office 2021 dokončno izteče 13. oktobra 2026. Paket bo po tem datumu še vedno deloval, a brez varnostnih posodobitev, popravkov napak in tehnične podpore. Ob vse pogostejših kibernetskih napadih to pomeni, da uporaba zastarele in nepodprte programske opreme postaja resno tveganje za vaše podatke.

Dobra novica je, da za prehod ni treba plačevati mesečne naročnine. Microsoft Office 2024 Professional je na voljo kot enkraten nakup – plačate enkrat in ga uporabljate, dokler želite. Poleg tega prinaša najnovejšo Microsoftovo zaščito, ki vaše dokumente in komunikacijo varuje pred sodobnimi grožnjami.

Zdaj lahko v okviru akcije Keysoff Software Crazy Sale Office 2024 Pro dobite za samo 19,99 €. To ni zgolj nadgradnja, temveč pametna naložba v varnost in dolgoročno brezskrbnost. Ne čakajte, da vas k temu prisili varnostna težava – zagotovite si doživljenjsko licenco še danes in ostanite zaščiteni tudi po letu 2026.

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