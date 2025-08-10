Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Konec poskusnega obdobja, na treh lokacijah bodo merili hitrost

Maribor, 10. 08. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jana Ujčič
Komentarji
65

S ponedeljkom se v Mariboru zaključuje poskusno obdobje novih radarjev. Ponedeljkove meritve bodo tako že veljavne, prehitri vozniki pa bodo kaznovani. Če bi bile meritve v poskusnem obdobju uradne, bi na tisoče voznikov prejelo kazni, 85 pa bi jih celo izgubilo vozniško dovoljenje.

Na treh lokacijah po mestu na prehitre voznike preži radar, postavili so še dodatne opozorilne table, od jutri naprej pa gre zares. Radar je sicer eden, ki ga bodo fizično selili med temi tremi lokacijami. Prva bo na Čufarjevi cesti na Pobrežju, kjer je hitrost omejena na 40 kilometrov na uro, radar pa meri v obe smeri. 

Enako velja tudi za drugi dve lokaciji. Na Gosposvetski cesti je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, na Gorkega ulici na Taboru pa na 30 kilometrov na uro. 

Preberi še Radarji v Mariboru: Tisoči bi dobili kazen, 85 bi jih izgubilo vozniško

In kako bo potekala obravnava prekrškov?

"Od zaznave prekrška gre podatek v obdelavo preko sistema na medobčinsko redarstvo, kjer se potem obdela, preveri in se na koncu izda plačilni nalog. To se mora zgoditi v 30 dneh od zaznane kršitve," pove Andraž Mlaker, vodja urada za komunalo, promet in prostor (MOM). 

Te tri lokacije, kjer bo naslednjih 12 mesecev neprekinjeno merjenje hitrosti, so bile določene na podlagi strokovne študije Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer so sicer definirali še 16 potencialnih lokacij.

"Upamo in želimo si, da bodo radarji prinesli to, kar si najbolj želimo, se pravi prometno varnost, izboljšanje prometne varnosti, zato smo ravno izbirali območja, ki so v območju šol, najranljivejših udeležencev v prometu, in upamo in želimo si, da bomo kot družba pokazali neko zrelost in šli v smeri ostalih občin, kjer to normalno sprejemajo in se tudi ti postopki normalno odvijajo," dodaja Mlaker. 

Da bi preprečili vandalizem, pa so vse tri lokacije opremljene z videonadzorom.

radar maribor
Naslednji članek

Kaj na ugotovitve KPK pravijo parlamentarne stranke?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (65)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zapiramvamustaaa
10. 08. 2025 21.12
+1
Samo na treh?! Če bi imeli vse posnetke kaj doživimo na cesti od voznikov in koliko krat na dan se za las izmaknemo smrti potem bi avte prepovedali po celem svetu.
ODGOVORI
1 0
kakorkoliže
10. 08. 2025 21.12
Če bi res bila potrebna omejitev 30 bi posavili ležeče policaje, tako pa je namen teh omejitev izključno inkasanstvo.
ODGOVORI
0 0
Julijann
10. 08. 2025 21.06
+2
A kakšne ankete o delu vlade pa ni? Sedaj, ko je vlada na dopustu, dela dobro!
ODGOVORI
2 0
IS58
10. 08. 2025 21.05
Še več nesreč bo, ker bodo vsi iskali na merelniku v avtu 30 km/h. Meni se pri tej hitrosti komaj premakne kazalec.
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 21.04
Bo treba spet v akcijo čiščenja
ODGOVORI
0 0
2mt8
10. 08. 2025 21.02
+1
Ljubljana in Maribor...
ODGOVORI
1 0
suleol
10. 08. 2025 21.01
-1
sepravi bomo v prvi pelal al kako, na 30 omejitvi v sekundi v drugi prestavi si na 40,45 uau ker prekrsek dejte nas ubit res
ODGOVORI
1 2
Malo_sutra
10. 08. 2025 21.00
+1
Kaj je z vami, vi ste kar živčni če je potrebno voziti po pravilih? Še več radarjev, kontrol prosim.
ODGOVORI
5 4
St. Gallen
10. 08. 2025 21.01
+0
Pod Kanglerjem ste se bunili
ODGOVORI
1 1
Artechh
10. 08. 2025 21.05
-1
flk je na vsakem koraku ze navajen da dela lih kar jim pase, rabimo nazaj pravila uvest in kazni ker tole je vse prevec razpusceno
ODGOVORI
0 1
kakorkoliže
10. 08. 2025 21.00
+3
Cone 30 so se razrasle po državi kot gobe po dežju. Ti radarji so namenjeni izključno inkasantom.
ODGOVORI
5 2
zajfa
10. 08. 2025 20.57
+0
To je podzavestna kompenzacija oblasti v razmerju do korupcije v državi. Več jo je na vrhovih in malo nižje, bolj si perejo vest z novimi predpisi za rajo in omejitvami.
ODGOVORI
1 1
zajfa
10. 08. 2025 20.56
+0
Zdaj bodo hoteli imeti Kanglerja nazaj, da bodo radarji spet "nesprejemljivi" in fašizem. Franca te pa vrni se! :)
ODGOVORI
1 1
Fagus
10. 08. 2025 20.56
+7
Če ne bi šlo pri radarjih za inkasantstvo, bi bila na istem stebru, kjer je radar tudi oznaka kakšna je omejitev.
ODGOVORI
7 0
Animal_Pump
10. 08. 2025 20.49
-5
Vozte po predpisih...pa nehite krulit. V nasprotnem primeru...colajte.
ODGOVORI
5 10
Buci in Bobo
10. 08. 2025 20.52
+2
po predpisih 30na uro, ja je treba radar dati. raje bi jo zaprli - ulico....
ODGOVORI
6 4
Stojadina-sportiva
10. 08. 2025 20.56
+7
30 omejitev kjerkoli dugje kot v oklici šole je obično obiranje pa nič drugega...
ODGOVORI
9 2
Animal_Pump
10. 08. 2025 21.02
+1
Glej noben ne voz 30...ne na navadni cesti...ne v okolici šole. Sam bi sicer nametal polno ležečih policajev po tleh. Ampak...tud radar je uredu.
ODGOVORI
1 0
c00kies
10. 08. 2025 20.47
+8
Kangler je znana baraba, Arzen pa tudi. Cel Maribor ve za posle teh dveh lupmov. Ampak zakaj smo samo Kanglera odstavili? Sedaj se pa niti ne govori nič o barabijah Arzena. A zato, ker je Arzen pri ta levih? Mafija.
ODGOVORI
9 1
Sloale
10. 08. 2025 20.58
-1
Kanglerja ste odstavili na naslednjih volitvah pa ga je prisel v drugi krog 🙈🙈😱😱
ODGOVORI
0 1
poper00
10. 08. 2025 21.01
-1
Kangler je šel vz šešokom v kriminalno zasebno partnerstvo.Hotela sta nagrabit na stotine miljonov.Pozneje se je izkazalo ,da bi na leto pobirala nekaj 100 miljonov evrov.
ODGOVORI
0 1
patriot135
10. 08. 2025 20.47
+2
BARABE, 30 omejitev in radar...
ODGOVORI
5 3
PanAm
10. 08. 2025 20.45
+3
Kaj pa na Ptujsko, tam se en z zeleno Ninjo vozi 200/h in to še po zadnjem kolesu in GP izpuhom mimo policije.....?
ODGOVORI
4 1
JAZsemTI
10. 08. 2025 20.41
+8
A Titov most po katerem se 24/7 naganjajo sfriziranci, da odmeva do Pobrežja in Studencev so pa čisto pozabili🤔
ODGOVORI
8 0
Franci Luzar
10. 08. 2025 20.45
-2
Tito? most gdo pa je to bil? kakšen Heroj? zakaj ne preimenujete imena in postavite KRAMBERGERJEV MOST, je vsaj zaslužen Slovenc
ODGOVORI
4 6
galeon
10. 08. 2025 20.45
-1
Tem ne morejo zmerit.
ODGOVORI
0 1
Sloale
10. 08. 2025 20.59
+3
Ce ne bi bilo Tita bi se sedaj pogovarjali nemsko. Tako, da ce vam kaj ni prav spokajte….
ODGOVORI
4 1
zapornik65
10. 08. 2025 20.40
+6
kdaj imamo proteste? se imam tri granitne kocke doma😂
ODGOVORI
7 1
Stojadina-sportiva
10. 08. 2025 20.37
+3
G. Je
ODGOVORI
3 0
S K E L E T O R
10. 08. 2025 20.33
+19
Čez en teden teh radarjev ne bo več.
ODGOVORI
19 0
Samo Realen
10. 08. 2025 20.42
+0
🤫
ODGOVORI
1 1
Victorinox
10. 08. 2025 20.44
+0
Ja, najbrž. Sedanji župan ni Kangler.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065