Konec poskusnega obdobja, na treh lokacijah bodo merili hitrost

Enako velja tudi za drugi dve lokaciji. Na Gosposvetski cesti je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, na Gorkega ulici na Taboru pa na 30 kilometrov na uro.

Na treh lokacijah po mestu na prehitre voznike preži radar, postavili so še dodatne opozorilne table, od jutri naprej pa gre zares. Radar je sicer eden, ki ga bodo fizično selili med temi tremi lokacijami. Prva bo na Čufarjevi cesti na Pobrežju, kjer je hitrost omejena na 40 kilometrov na uro, radar pa meri v obe smeri.

In kako bo potekala obravnava prekrškov?

"Od zaznave prekrška gre podatek v obdelavo preko sistema na medobčinsko redarstvo, kjer se potem obdela, preveri in se na koncu izda plačilni nalog. To se mora zgoditi v 30 dneh od zaznane kršitve," pove Andraž Mlaker, vodja urada za komunalo, promet in prostor (MOM).

Te tri lokacije, kjer bo naslednjih 12 mesecev neprekinjeno merjenje hitrosti, so bile določene na podlagi strokovne študije Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer so sicer definirali še 16 potencialnih lokacij.

"Upamo in želimo si, da bodo radarji prinesli to, kar si najbolj želimo, se pravi prometno varnost, izboljšanje prometne varnosti, zato smo ravno izbirali območja, ki so v območju šol, najranljivejših udeležencev v prometu, in upamo in želimo si, da bomo kot družba pokazali neko zrelost in šli v smeri ostalih občin, kjer to normalno sprejemajo in se tudi ti postopki normalno odvijajo," dodaja Mlaker.

Da bi preprečili vandalizem, pa so vse tri lokacije opremljene z videonadzorom.