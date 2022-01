Konec praznikov v znamenju daljših kolon na cestah in mejnih prehodih

Zaključujejo se božično-novoletni prazniki, ki so jih številni izkoristili za skok na sosednjo Hrvaško – to se je na mejnih prehodih poznalo že pred začetkom novoletnega vikenda. Dopustniki so se konec praznikov vračali domov – na več mejnih prehodih se je tako čez dan čakalo za vstop v Slovenijo tudi do dve uri. Daljša kolona je nastala tudi pred Karavankami.