Konec praznikov, začetek počitnic pri sosedih, na cestah pa gneča

Konec božično novoletnih praznikov, na cestah pa gneča. Domov so se vračali tudi zdomci, šolske počitnice je zaključil del Nemcev, Hrvati, ki začenjajo s počitnicami, pa so množično potovali proti avstrijskim smučiščem. Največja gneča je bila zato pred Karavankami, kjer so vozniki pred predorom čakali po slabo uro. Čakalne dobe so bile tudi na nakaterih mejnih prehodih.