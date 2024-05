Konec prodaje ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo

Novela v nacionalno zakonodajo prenaša delegirano direktivo Evropske komisije, ki se nanaša zgolj na ogrevane tobačne izdelke. Arome v elektronskih cigaretah pa bodo prepovedane na nacionalni ravni. Z omejevanjem arom v tobačnih in povezanih izdelkih želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi, so ob sprejemanju novele opozarjali na ministrstvu za zdravje.

V skladu z novelo se lahko elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, posodice za ponovno polnjenje in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina z aromami dajejo na trg še največ 12 mesecev od uveljavitve zakona, to je do 24. aprila 2025.