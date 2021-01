Konec sage? Ukom začasno odobril izplačilo STA, a ga še ni nakazal

Urad vlade za komuniciranje je začasno odobril izplačilo Slovenski tiskovni agenciji. Odločitev so sprejeli "na podlagi sporočila evropske komisarke Margrethe Vestager, ki nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA". Vestagerjeva je sicer nedvoumno zapisala, da lahko v primerih, kakršen je STA, slovenske oblasti same odobrijo pomoč, če ta ne presega 15 milijonov evrov. STA od države letno prejme dva milijona.

icon-expand Logo Slovenske tiskovne agencije FOTO: Bobo

"Na podlagi sporočila evropske komisarke Margrethe Vestager, ki ga je Urad vlade za komuniciranje prejel 13. januarja 2021 in ki nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA, je bilo danes začasno, do dokončne odločitve Evropske komisije, odobreno izplačilo v okviru določb PKP 7," so sporočili z vlade. Tako se po mesecu in pol po posredovanju Bruslja le nakazuje konec sage s Slovensko tiskovno agencijo (STA), čeprav na STA pravijo, da za zdaj nakazila še niso prejeli. Po njihovih neuradnih informacijah je sicer Evropska komisija slovenske oblasti pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem STA. Spomnimo. Vlada je na zadnji novembrski dopisni seji po tihem ukinila financiranje STA. Osrednji slovenski tiskovni agenciji je očitala kršitve, zaradi katerih naj ne bi bilo mogoče izvajati pogodbe o opravljanju javne službe za lansko leto, prav tako tudi ne skleniti pogodbe za letošnje. Omenjena pogodba je osnova za izplačevanje proračunskih sredstev. STA je ostala brez plačila za opravljanje javne službe za oktober in november, vlada oziroma njen urad za komuniciranje pa ji je odtegnil tudi plačilo za že opravljene storitve za potrebe vladne administracije za zadnje tri mesece lanskega leta.

STA je brez sredstev države za opravljanje javne službe že 49. dan.

Zadeve so se začele razpletati šele zadnji dan leta, ko je uspelo poslancem na predlog SMC v sedmi paket protikoronskih ukrepov vnesti določilo, ki vladi daje rok za poravnavo vseh obveznosti do STA. V petek, ko se je iztekel, na računih agencije še vedno ni bilo sredstev, vlada pa je našla izgovor, da mora v Bruslju preveriti, ali morda ne gre za nedovoljeno državno pomoč. Na Ukomu so takrat napovedali, da bo zakonsko določen znesek za opravljanje javne službe nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje. To je prišlo včeraj. Slovenske oblasti so same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči STA brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let, sta zapisali evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova. Slovenske oblasti lahko odobrijo pomoč brez vnaprejšnjega obveščanja komisije, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov, sta še pojasnili. Višina sredstev, ki jih STA letno dobi od države za opravljanje javne službe obveščanja, znaša približno dva milijona evrov, skupni prihodki agencije, ki se ukvarja tudi s tržno dejavnostjo, pa nekaj več kot štiri milijone evrov.

Dogajanje so obsodili v vladni SMC. Podpredsednik stranke in predsednik DZIgor Zorčič je dejal, da je zavlačevanje nedopustno in da je vlada dolžna upoštevati voljo državnega zbora. Ministri iz vrst SMC pa so v odgovorih za STA v sredo in danes navedli, da predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek o tem vodi pogovore s predsednikom vlade Janezom Janšo, v primeru neuspešnega dialoga pa da bodo na vlado posredovali predlog gradiva za realizacijo in zahtevali obravnavo na vladi. Ob tem so poudarili, da vsaka demokratična država potrebuje dobro delujočo nacionalno tiskovno agencijo. Počivalšek se je na informacijo o odobritvi izplačila že odzval."Uspelo nam je rešiti trenutni zaplet glede financiranja STA, ki bo prejel sredstva za opravljanje javne službe. Ostaja pa naloga in odgovornost vseh vpletenih, da v izogib ponavljanju takih težav ustrezno uredijo pogodbeno razmerje med STA in Ukomom," je zapisal.