Konec sojenja Jagodiču za poskus umor, tožilstvo zahteva izgon iz države

Jagodić Quau je obtožen poskusa umora Koprčana, ki naj bi utrpel šest ran, pri čemer mu je hematom povsem zaprl levo oko. Jagodić naj bi oškodovanca napadel s kijem, na katerem je bilo več žebljev. Oškodovanec je na sodišču trdil, da je napad doživel v spanju.

Sojenje je zaznamoval organizacijski zaplet, saj pravosodni policisti obtoženega zaradi pomanjkanja kadra niso pripeljali iz zapora na sodišče. Sodišče je zato vzpostavilo videokonferenčno povezavo. Jagodićeva odvetnica Monika Mavsar je temu ostro nasprotovala in odšla k njemu v koprski zapor, da bi lahko komunicirala brez nadzora. Mavsar je tudi zaključne besede izrekla iz zapora.

Obtoženi Jagodić je to različico dogodkov zanikal in zatrdil, da mu je oškodovanec grozil z orožjem in ga celo izsiljeval s prihodom na hišni naslov. Obtoženi je dodal, da je poskušal oškodovancu najti službo, a je ta ponudbo zavrnil, saj je raje prodajal drogo. Oba vpletena sta pred sodiščem sicer priznala skupno uživanje prepovedanih drog in steroidov.

Obramba je v dokaznem postopku predstavila oškodovančeve objave z družbenih omrežij, kjer naj bi oškodovanec poziral z orožjem in objavljal grožnje. Oškodovanec je ob tem zatrdil, da to počne zgolj za javnost in nabiranje všečkov, da orožje ni pravo ter da obtoženemu ni nikoli grozil.

Tožilka Natali Volčič Ivanič je v zaključni besedi predlagala obsodbo za poskus umora. Poudarila je, da kraj dogodka in pomanjkanje sledov boja močno potrjujeta oškodovančevo zgodbo o napadu v spanju. Ocenila je, da je obtoženi v preteklosti že kazal nasilne vzorce vedenja. Zaradi begosumnosti je tožilka predlagala podaljšanje pripora do pravnomočnosti sodbe. Za obtoženega Jagodića, sicer srbskega državljana, ki v Sloveniji živi že 17 let, je ob tem predlagala tudi izgon iz države za pet let.

Odvetnik oškodovanca Branko Gvozdić se je s tožilko v celoti strinjal.

Mavsar je v zaključnih besedah zavrnila očitke o poskusu umora in poudarila, da obtoženi Jagodić oškodovancu ni želel vzeti življenja. Sodišču je predlagala, naj Jagodića obsodi zgolj za povzročitev poškodb, ker naj bi bile oškodovančeve trditve neresnične. Poudarila je tudi, da je obtoženi takoj po napadu sam odšel na policijo in jo obvestil o dogodku.

Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek.