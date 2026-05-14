Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Konec sojenja Jagodiču za poskus umor, tožilstvo zahteva izgon iz države

Koper, 14. 05. 2026 09.10 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA N.V.
Koprsko sodišče

Na koprskem sodišču so zaključili sojenje Teodorju Quau Jagodiću za poskus umora Koprčana. Tožilstvo zanj predlaga zaporno kazen in izgon iz države. Obramba zahteva milejšo obsodbo za povzročitev poškodb, saj trdi, da se je obtoženi zgolj branil. Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek.

Sojenje je zaznamoval organizacijski zaplet, saj pravosodni policisti obtoženega zaradi pomanjkanja kadra niso pripeljali iz zapora na sodišče. Sodišče je zato vzpostavilo videokonferenčno povezavo. Jagodićeva odvetnica Monika Mavsar je temu ostro nasprotovala in odšla k njemu v koprski zapor, da bi lahko komunicirala brez nadzora. Mavsar je tudi zaključne besede izrekla iz zapora.

Jagodić Quau je obtožen poskusa umora Koprčana, ki naj bi utrpel šest ran, pri čemer mu je hematom povsem zaprl levo oko. Jagodić naj bi oškodovanca napadel s kijem, na katerem je bilo več žebljev. Oškodovanec je na sodišču trdil, da je napad doživel v spanju.

Koprsko sodišče
Koprsko sodišče
FOTO: Aljoša Kravanja

Obtoženi Jagodić je to različico dogodkov zanikal in zatrdil, da mu je oškodovanec grozil z orožjem in ga celo izsiljeval s prihodom na hišni naslov. Obtoženi je dodal, da je poskušal oškodovancu najti službo, a je ta ponudbo zavrnil, saj je raje prodajal drogo. Oba vpletena sta pred sodiščem sicer priznala skupno uživanje prepovedanih drog in steroidov.

Obramba je v dokaznem postopku predstavila oškodovančeve objave z družbenih omrežij, kjer naj bi oškodovanec poziral z orožjem in objavljal grožnje. Oškodovanec je ob tem zatrdil, da to počne zgolj za javnost in nabiranje všečkov, da orožje ni pravo ter da obtoženemu ni nikoli grozil.

Tožilka Natali Volčič Ivanič je v zaključni besedi predlagala obsodbo za poskus umora. Poudarila je, da kraj dogodka in pomanjkanje sledov boja močno potrjujeta oškodovančevo zgodbo o napadu v spanju. Ocenila je, da je obtoženi v preteklosti že kazal nasilne vzorce vedenja. Zaradi begosumnosti je tožilka predlagala podaljšanje pripora do pravnomočnosti sodbe. Za obtoženega Jagodića, sicer srbskega državljana, ki v Sloveniji živi že 17 let, je ob tem predlagala tudi izgon iz države za pet let.

Odvetnik oškodovanca Branko Gvozdić se je s tožilko v celoti strinjal.

Mavsar je v zaključnih besedah zavrnila očitke o poskusu umora in poudarila, da obtoženi Jagodić oškodovancu ni želel vzeti življenja. Sodišču je predlagala, naj Jagodića obsodi zgolj za povzročitev poškodb, ker naj bi bile oškodovančeve trditve neresnične. Poudarila je tudi, da je obtoženi takoj po napadu sam odšel na policijo in jo obvestil o dogodku.

Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek.

sojenje poskus umora sodišče

Neprivezan padel s strehe: delodajalca stalo več kot 100 tisoč evrov

24ur.com Arkliniču za sostorilstvo pri umoru soproge 30 let zapora
24ur.com Višje sodišče potrdilo sodbo: Abramovu za umor Sare Veber 26 let zapora
24ur.com Osumljeni za napad v mariborskem parku v sredo pred preiskovalnega sodnika
24ur.com V priporu drugi osumljenec za smrt Aleša Šutarja
24ur.com Sodišče razveljavilo sodbo za nasilno smrt 77-letnika iz okolice Grosupljega
24ur.com Sodnik, ki je moral v zapor, od države zahteva 44.000 evrov odškodnine
24ur.com Stražar posiljevalca z Metelkove ulice dobil nižjo zaporno kazen
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
14. 05. 2026 10.11
Obadva na goli otok forever
Odgovori
+1
1 0
hales
14. 05. 2026 09.38
Zakaj samo 5 let izgona?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Naj vzamem kredit za 350.000 evrov ali plačujem najemnino v višini 900 evrov?
Naj vzamem kredit za 350.000 evrov ali plačujem najemnino v višini 900 evrov?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713