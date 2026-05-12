Slovenija

Konec srčkov, zvezdic, kvadratkov? Dve stranki v zaščito tajnosti glasovanja

Ljubljana, 12. 05. 2026 12.28 pred 38 minutami 4 min branja 33

Avtor:
STA
Označene glasovnice

Poslanski skupini Svoboda ter Levica in Vesna predlagata spremembe poslovnika DZ, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Popisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Slednje bi veljajo tudi za člane komisije za tajno glasovanje.

Poslanka Svobode Janja Sluga je spomnila, da so spremembe poslovnika njihova reakcija na prvo tajno glasovanje v tem mandatu, "ko se je po naši oceni zgodil cirkus".

Po tajnem glasovanju o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je namreč STA razkrila, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviću označen. Na glasovnicah so bile tri vrste oznak, primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Nekaj glasovnic je bilo popisanih tudi ob glasovanju o dveh podpredsednikih DZ, Danijelu Krivcu in Francu Križanu, ko si je več poslancev dalo duška in svojo voljo izrazilo s "kreativnim obkroževanjem". Podobno je bilo tudi na ponedeljkovem tajnem glasovanju o tretji podpredsednici DZ Nataši Avšič Bogovič. Vpogled, za katerega je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila STA, je sicer pokazal, da je bilo tega manj kot ob navedenih preteklih tajnih glasovanjih.

Znova srčki, kvadratki, 'puščice'

Na glasovanju o Avšič Bogovičevi je bilo oddanih 83 glasovnic, od tega 74 v podporo kandidatki, pet proti, štiri pa so bile neveljavne. Na slednjih je bila neveljavnost izkazana na različne načine, ena glasovnica je bila oddana prazna, ena je bila prečrtana, na eni sta bila obkrožena tako ZA kot tudi PROTI, na eni pa je bilo ob črti čez glasovnico izrisano še srce.

Na glasovnicah proti ni opaziti posebnosti, na nekaj glasovnicah v podporo kandidatki pa so nekateri poslanci znova izbrali kreativno izražanje svoje volje. Dva poslanca sta tako besedo ZA obrisala s srčkom, eden s kvadratom, eden pa je iz kroga okoli ZA potegnil še puščico, tako da znak spominja na simbol, ki se uporablja za označevanje moškega spola.

V poslovniku glede označevanja glasovnic vlada pravna praznina, ugotavljajo predlagatelji sprememb poslovnika, ki menijo, da morajo obstajati posledice za kršenje tajnosti glasovanja. Poslovnik namreč določa le, da za neveljavno glasovnico štejeta neizpolnjena in glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna.

Kaj vse bi bilo neveljavno?

Spremembe pa predvidevajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic, tudi glasovanje z drugačno barvo ali obkroževanje z drugimi liki, npr. trikotnikom ali kvadratom, štelo za neveljavno.

Poslanec svoje glasovnice tudi ne bi smel kazati drugim poslancem, preden jo odda v glasovno skrinjico, ali pa jo nositi iz dvorane. V takem primeru se poslancu ne bi dovolilo glasovati.

Prav tako bi prepovedali vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine, tako bi bilo onemogočeno oz. prepovedano tudi snemanje glasovnic. To bi veljalo tudi za člane komisije na tajnem glasovanju, ki glasovnice prešteva. "Pogosto se nam dogaja, da lahko še preden se komisija vrne nazaj v dvorano in predsedujoči razglasi rezultate tajnega glasovanja, v medijih že preberemo, kako smo glasovali," pravi Janja Sluga.

"Poslancu mora biti omogočena tajnost, predvsem za primere, ko se poslanec po lastni presoji odloči, da bo glasoval drugače, kot je uradno stališče njegove stranke," je dejala Sluga.

"Že očetje ustave so za določene vrste glasovanj predvideli tajno glasovanje, ker so ocenili, da je samo na ta način mogoče najustrezneje udejanjiti voljo poslanca in s tem tudi voljo ljudstva," pa je dejala poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj.

Tajnost glasovanja pa mora po njenih besedah zadostiti absolutnemu procesnemu pravilu. To po njenih besedah pomeni, da ni dovolj, da je preprečena identifikacija, kako je posamezen poslanec glasoval, preprečen mora biti tudi nadzor nad glasovanjem poslancev. Aktualna ureditev v poslovniku DZ pa zasledovanja absolutnega procesnega pravila ne omogoča in ne preprečuje, da se načela tajnosti lahko obide, je dejala.

Predlagajo še, da bi spremembe v veljavo stopile po skrajšanem postopku. Po besedah poslanke Svobode bi jih bilo tako mogoče uveljaviti še pred glasovanjem o kandidatu za mandatarja, ki je prav tako tajno.

Potrebujejo dvotretjinsko večino

Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Glede na reakcije, ki so se pojavile po tajnem glasovanju o Stevanoviću, pričakujejo zadostno podporo, je dejala Sluga. Spomnila je, da je tudi Stevanović pri naslednjih tajnih glasovanjih o podpredsednikih DZ poslance pozval, naj glasovnic ne označujejo. "Prepričani smo, da se vsi poslanci zavedamo, da smo pri svojem delu samostojni, da ne smemo biti vezani na navodila," je dejala. Zato "ne vidijo razloga", da poslanci teh sprememb ne bi podprli.

Svoboda pa se je glede glasovanja o predsedniku DZ Stevanoviću obrnila tudi na ustavno sodišče. Ker menijo, da je označevanje glasovnic izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata, so predlagali, da ustavno sodišče sklep o izvolitvi Stevanoviča sklep razveljavi in zadevo vrne v ponovljeno glasovanje DZ. Prav tako so vložili pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ. Na mizi ustavnih sodnikov bo zadeva prvič na sredini seji.

tajno glasovanje spremembe označene glasovnice gibanje svoboda levica

KOMENTARJI33

Pajo_36
12. 05. 2026 13.25
Še zmeraj mi ni jasno, kako si lahko poslanec in soliraš pol, ker te podkupi nekdo, ki ni v tvoji stranki, da drugače glasuješ? Poslanec je izvoljen na listi stranke, ne na državni eni listi !
modelx
12. 05. 2026 13.23
uvedejo naj elektronsko glasovanje. gumba naj bosta v 'tunelu' za eno roko, na vratih pa elektronska zavesa, ki beleži noter-ven in ko gre oseba noter naprava sproži glasovanje naslednjega.
DAEMONIUM
12. 05. 2026 13.22
zanimivo, klasično levicarsko, ker seveda se z vsem navedenim strinjam manjka pa nekaj kar levičarje motinin so o tem tiho in sicer obstrukcija oz neudeležbo na glasovanju?? v čem pa je razlika v tem ta eni obkrožijo glasovnice in zraven pripišejo X drugi skupina poslancev pa komplet ne glasuje?? Se strinjam s prepovedjo znakcev ampak tudi glasovanja se morajo vsi udeležiti!!!
Jež_JFP
12. 05. 2026 13.18
Saj smo navajeni Slovenci na levoročne in desnoročne (tudi po tradiciji leve) cirkusante v parlamentu.
Hani Vajk
12. 05. 2026 13.17
Če si v šoli pisal z napačnim pisalom, se ti naloga ni upoštevala in si dobil cvek. Če si na vprašalniku za vojsko risal ali pisal neumnosti, si šel k prihiatru. Ti bedaki to delajo, ker ni posledic, humanosti pa tako ali tako nimajo.
janez horvat
12. 05. 2026 13.15
Ko glasovanje obstruirajo je to glasovanje tajno?
VladaPada
12. 05. 2026 13.14
Zakaj tajnost ko pa se za vsakega ve kako bo glasovalkl saj tudi z predstavljanjem stalisc to tudi jasno povedo. Potrebno je uzakonit da mora vsak jasno rect za kaj se zavzema in tudi pokazat da je totaksno tipko tudi stisnil ne pa da neke listke uprizarjajo kot v vrtcu. Razpodit ta otroski vrtec pa na prevzgojo. Stevanovic sploh neve da na postopkovno ne gre replika pa je predsednik drzavnega zbora. Tam en penzioner z slusalkami na usesih sedi na sedezu kjer se vodi parlament nic mu ni jasno.... razspodit ker to zgleda se slabse kot golobova sekta. Cimprej da si nebodo vec sramote delali. Zal mi je tistih novihki so tam not normalni jih je malo amapk so pa jih bodo pokvarili. Zgleda da je Kordis tam not bil se najbolj normalen in posten zato pa ga noben ni maral. V parlament je uspelo pridet takim kot vedno najbolj pokvarjenim ki ze desetletja natehujejo ljudi. Za bruhat.
Minifa
12. 05. 2026 13.14
Hurbonisti so še vedno v JUGI, ker so bili edini ki so glasovali, za edinega, ki so ga sami izbrali, uspeh pa večji kot 123%.
Bob Marley
12. 05. 2026 13.19
Ti to o komunistih na predsedniških SDS volitvah?
bbb27
12. 05. 2026 13.14
imamo dost drugih problemov s katerimi naj se raje ukvarjajo
Roadkill
12. 05. 2026 13.13
Najbolje bi bilo če bi se poslanci obnašali bolj resno in odraslo kot se za predstavnike ljudstva spodobi pa nebi potrebovali nobene spremembe poslovnika. Tako pa so nedorasli
frenk7
12. 05. 2026 13.12
Prav bi bilo, da bi bila vsaka glasovnica, na kateri je kaj več kot obkrožena ena od možnosti,... NEVELJAVNA.
hales
12. 05. 2026 13.15
saj to je.
ActiveR
12. 05. 2026 13.11
Ravno pravi se oglašajo, cirkusanti! Bodite pošteni, izglasujte, da poslanec, v kolikor bojkotira glasovanje, vrne celoletno plačo. Tukaj bodite glasni, "lulčki!.
zmerni pesimist
12. 05. 2026 13.10
In kdo od vesne je tam
FlatyEric
12. 05. 2026 13.09
Če ne prevzameš glasovnice, a nisi tudi s tem pokazal kakšna je tvoja volja? Zakaj pa levičarji o tem nič ne rečejo?
frenk7
12. 05. 2026 13.13
Obstrukcija je del demokratičnega procesa in ni sporna nikjer po svetu,.... samo med janševci, kadar jim to ustreza.
H2OH
12. 05. 2026 13.06
....kaj...krog pa s šestilom polmera 2cm ali kaj? Kakšne bedarije....
Slovenska pomlad
12. 05. 2026 13.05
Prvič v zgodovini se bo zgodilo,da ne predsednik vlade in ne parlamenta ne bosta Slovenca,bosta pa oba pravnomočno obsojena za krajo.
kekec9999
12. 05. 2026 13.22
pa še župan glavnega mesta jima bo držal štango...
frenk7
12. 05. 2026 13.04
janšizem je najnižja kulturna in intelektualna oblika nasilja nad normalnimi državljani,... poudarek je na normalnimi.
fverdi
12. 05. 2026 13.12
Nič ne more konkurirati Golobizmu, ki predstavlja civilizacijsko dno Homo Sapiensa
Lark
12. 05. 2026 13.04
Pa kako da to do sedaj ni bilo urejeno, ker kolikor vem, je bila to stalna praksa tudi na levemu polu... Ampak bolje pozno, kot nikoli.
frenk7
12. 05. 2026 13.03
Desnuharji se gotovo ne bodo strinjali s spremembami poslovnika, čeprav imajo polna usta pravičnosti,.... kadar jim to koristi. Tudi zakona, da obsojenci ne bi smeli kandidirati za poslanca,.. NISO podprli.
suleol
12. 05. 2026 13.05
logicno, al pa tiati ki se skrivajo pred sodisci
