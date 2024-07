Konec stavke: upravne enote bodo znova nemoteno delovale

Sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev, ki sta ga na sindikalni strani podpisala predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in predsednik konference sindikata upravnih enot Dragan Stanković, velja za vse upravne enote.

Čeprav bodo te z današnjim dnem spet nemoteno delovale, pa Verk ljudem svetuje, da upravno enoto, če ni nujno, obiščejo kak drug dan, saj bo prvi dan po stavki na upravnih enotah najverjetneje izredno velik obisk.

Na večini upravnih enot so stavko začeli 13. marca, sprva v obliki stavkovnih sred, s 15. majem pa so na delu upravnih enot stavko še zaostrili in je ta potekala vsakodnevno. S stavko so zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.